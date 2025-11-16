Mỹ chấm dứt miễn trừ chi phí phát triển vũ khí đối với Hàn Quốc

Theo hãng tin Yonhap, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã thông báo với Hàn Quốc về quyết định chấm dứt miễn trừ chi phí phát triển trong một số thương vụ mua sắm vũ khí Mỹ.

Quyết định này sẽ làm gia tăng gánh nặng tài chính đối với Seoul trong bối cảnh nước này cam kết mua thêm khí tài của Washington.

Các nguồn thạo tin cho biết hồi tháng Tám vừa qua, Mỹ đã thông báo với Chính phủ Hàn Quốc về việc chấm dứt miễn trừ “chi phí không hoàn lại” - khoản chi một lần liên quan tới nghiên cứu, phát triển hoặc sản xuất một số trang thiết bị quốc phòng.

Theo Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí của Mỹ, Lầu Năm Góc thường yêu cầu những nước mua một số loại vũ khí thông qua chương trình Bán vũ khí quân sự cho nước ngoài (FMS) phải trả các khoản chi phí không hoàn lại.

Nguyên nhân là vì Mỹ đã sử dụng nguồn thu thuế trong nước để phát triển hoặc sản xuất những vũ khí này.

Ngoài ra, luật cũng cho phép miễn trừ chi phí trong một số trường hợp nhằm thúc đẩy lợi ích của Mỹ, chẳng hạn như chuẩn hóa thiết bị với các đồng minh Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand và Israel, đồng thời tránh tình huống vì khoản phí không hoàn lại này lại dẫn đến việc bị đối tác hủy hợp đồng mua bán vũ khí.

Trong các trường hợp mua bán vũ khí theo chương trình FMS trước đây, Hàn Quốc được miễn trừ trả khoản phí không hoàn lại này.

Tuy nhiên, việc Mỹ rút lại ưu đãi này sẽ khiến Hàn Quốc phải tăng thêm chi phí mua sắm vũ khí, mặc dù nước này đã cam kết chi 25 tỷ USD mua các thiết bị quân sự của Mỹ đến năm 2030.

Các nguồn tin cho biết ngoài Hàn Quốc thì Nhật Bản, Australia và một số nước khác cũng đã được Mỹ thông báo về việc bãi bỏ quyền miễn trừ nói trên.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc chưa phản hồi về thông tin trên.

Chính quyền Tổng thống Trump đang đẩy mạnh thực thi chính sách "Nước Mỹ trước tiên" với mục tiêu thúc đẩy thương mại "công bằng" và "có đi có lại," đồng thời quản lý tốt nguồn thu từ thuế của người dân./.

