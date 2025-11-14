Mỹ hỗ trợ Hàn Quốc đóng tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân

Theo Yonhap, Mỹ đã phê duyệt để Hàn Quốc đóng các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân và nhất trí hợp tác tìm nguồn cung nhiên liệu cho dự án đóng tàu này.

Theo bản thông tin chung về kết quả hội nghị thượng đỉnh giữa hai nước được công bố ngày 13/11, Mỹ bày tỏ ủng hộ nỗ lực của Seoul nhằm bảo đảm năng lực làm giàu urani và tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

Tài liệu về kết quả hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump, diễn ra tại Hàn Quốc tháng trước, mà Nhà Trắng mới công bố, nêu rõ: “Phù hợp với Thỏa thuận 123 song phương và theo các yêu cầu pháp lý của Mỹ, Washington ủng hộ tiến trình hướng tới việc Hàn Quốc tiến hành làm giàu urani cho mục đích dân sự và tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng vì mục đích hòa bình."

Trước đó, cũng theo hãng tin Yonhap, ngày 4/11, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và Bộ Năng lượng của nước này trong vấn đề phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Hàn Quốc.

Phát biểu tại họp báo sau cuộc tham vấn an ninh thường niên với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back, người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết như trên liên quan đến việc Tổng thống Donald Trump cho phép Hàn Quốc đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tại một xưởng đóng tàu của Hanwha Ocean tại Mỹ.

Ông Hegseth cho biết Tổng thống Trump muốn các đồng minh của Mỹ trở nên mạnh mẽ hơn và có những năng lực tốt nhất, đồng thời gọi Hàn Quốc là “đồng minh kiểu mẫu."

Ông Hegseth đánh giá cao ngành công nghiệp đóng tàu Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh phía Mỹ muốn hợp tác nhiều hơn, cả trong lĩnh vực tàu chiến mặt nước và tàu ngầm.

Trong khi đó, ngày 14/11, Tư lệnh Hải quân Hàn Quốc - Đô đốc Kang Dong Gil sẽ gặp người đồng cấp Mỹ tại Seoul để thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác quân sự giữa hai lực lượng hải quân, trong đó có lĩnh vực đóng tàu.

Theo kế hoạch, Đô đốc Kang sẽ hội đàm với Đô đốc Daryl L. Caudle - Tư lệnh tác chiến hải quân Mỹ, người đến Hàn Quốc ngày 13/11 để bắt đầu chuyến thăm 4 ngày nhằm trao đổi về hợp tác trong các lĩnh vực đóng tàu và bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành (MRO).

Trong thời gian ở thăm Hàn Quốc, Tư lệnh hải quân Mỹ cũng sẽ gặp Tướng Xavier Brunson - Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc - Tướng Jin Yong Sung.

Chuyến thăm dự kiến bao gồm hoạt động thị sát các nhà máy đóng tàu trong nước vào ngày 15/11 nhằm tìm hiểu năng lực đóng tàu của Hàn Quốc./.

