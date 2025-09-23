Mỹ-Hàn-Nhật tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Yonhap đưa tin, ngày 23/9, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cùng những người đồng cấp Mỹ Marco Rubio và Nhật Bản Takeshi Iwaya đã ra tuyên bố chung tái khẳng định cam kết “kiên định” đối với việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết duy trì các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng.

Tuyên bố chung sau cuộc gặp ba bên lề Khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), các Ngoại trưởng nhấn mạnh sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại và ngoại giao.

Tuyên bố cũng nêu rõ: “Các bên nhấn mạnh sự cần thiết phải cùng nhau giải quyết các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên cũng như duy trì và củng cố cơ chế trừng phạt bằng cách phản ứng kiên quyết và phối hợp với các quốc gia khác trước những hành vi vi phạm và né tránh các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.”

Bên cạnh đó, các Ngoại trưởng cũng bày tỏ quan ngại về những hoạt động gây mất ổn định ngày càng gia tăng quanh Eo biển Đài Loan./.

