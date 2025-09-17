Thế giới

Châu Á-TBD

Mỹ-Hàn kiên định mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

Cố vấn An ninh Quốc gia của Hàn Quốc Wi Sung Lac tái khẳng định Hàn Quốc sẽ theo đuổi kế hoạch 3 giai đoạn để phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Trần Quyên
Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac phát biểu với báo giới tại Seoul. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac phát biểu với báo giới tại Seoul. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, ngày 17/9, Cố vấn An ninh Quốc gia của Hàn Quốc Wi Sung Lac cho biết nước này và Mỹ đã nhất trí rằng mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và sẽ không đảo ngược điều này bất kể trong hoàn cảnh nào.

Phát biểu tại một diễn đàn ở thủ đô Seoul, ông Wi Sung Lac tái khẳng định Hàn Quốc sẽ theo đuổi kế hoạch 3 giai đoạn để phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Để đạt được mục tiêu này, trước hết cần tìm cách giảm dần chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên theo từng bước: từ đóng băng đến cắt giảm và cuối cùng là xoá bỏ.

Cũng theo ông Wi Sung Lac, việc hai miền Triều Tiên nối lại đối thoại là rất quan trọng.

Trong thời gian qua, Chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện một số biện pháp xoa dịu căng thẳng với Triều Tiên và sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng lòng tin giữa hai bên.

Tháng trước, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tuyên bố sẽ theo đuổi kế hoạch phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên theo 3 giai đoạn thông qua các nỗ lực đối thoại với Bình Nhưỡng trên cơ sở liên minh vững chắc với Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#phi hạt nhân hóa #Bán đảo Triều Tiên #chương trình hạt nhân Hàn Quốc Mỹ Triều Tiên
Theo dõi VietnamPlus

Căng thẳng liên Triều

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) lần thứ 22 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc). (Ảnh: TTXVN phát)

Việt Nam luôn tích cực tham gia Hội chợ CAEXPO

Cục trưởng Cục Triển lãm Quốc tế Quảng Tây đánh giá cao vai trò của Việt Nam thể hiện qua việc liên tiếp nhiều năm tham gia hội chợ với quy mô lớn nhất trong các nước ASEAN.

Tân Thủ tướng lâm thời Nepal Sushila Karki (phải) tuyên thệ nhậm chức sau khi được Tổng thống Ram Chandra Paudel (thứ 2, phải) bổ nhiệm, tại Kathmandu, ngày 12/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nepal: Lãnh đạo lâm thời cam kết chống tham nhũng

Nữ Thủ tướng lâm thời Karki nhấn mạnh quyết tâm chấm dứt tham nhũng, bình đẳng kinh tế; khẳng định chính phủ lâm thời sẽ hoạt động không quá 6 tháng, cuộc tổng tuyển cử ấn định ngày 5/3/2026.