Mỹ-Hàn kiên định mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

Theo hãng tin Yonhap, ngày 17/9, Cố vấn An ninh Quốc gia của Hàn Quốc Wi Sung Lac cho biết nước này và Mỹ đã nhất trí rằng mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và sẽ không đảo ngược điều này bất kể trong hoàn cảnh nào.

Phát biểu tại một diễn đàn ở thủ đô Seoul, ông Wi Sung Lac tái khẳng định Hàn Quốc sẽ theo đuổi kế hoạch 3 giai đoạn để phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Để đạt được mục tiêu này, trước hết cần tìm cách giảm dần chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên theo từng bước: từ đóng băng đến cắt giảm và cuối cùng là xoá bỏ.

Cũng theo ông Wi Sung Lac, việc hai miền Triều Tiên nối lại đối thoại là rất quan trọng.

Trong thời gian qua, Chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện một số biện pháp xoa dịu căng thẳng với Triều Tiên và sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng lòng tin giữa hai bên.

Tháng trước, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tuyên bố sẽ theo đuổi kế hoạch phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên theo 3 giai đoạn thông qua các nỗ lực đối thoại với Bình Nhưỡng trên cơ sở liên minh vững chắc với Mỹ./.

Hàn Quốc: Ưu tiên hòa bình bán đảo Triều Tiên, mở rộng quan hệ với Nhật Bản Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định duy trì đối thoại với Triều Tiên là thiết yếu cho hòa bình, đồng thời cam kết thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản, song song với xử lý những vấn đề lịch sử còn tồn tại.