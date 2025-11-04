Mỹ cam kết hỗ trợ Hàn Quốc phát triển tàu ngầm hạt nhân

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, ngày 4/11, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và Bộ Năng lượng của nước này trong vấn đề phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Hàn Quốc.

Phát biểu tại họp báo sau cuộc tham vấn an ninh thường niên với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back, người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết như trên liên quan đến việc Tổng thống Donald Trump cho phép Hàn Quốc đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tại một xưởng đóng tàu của Hanwha Ocean tại Mỹ.

Ông Hegseth cho biết Tổng thống Trump muốn các đồng minh của Mỹ trở nên mạnh mẽ hơn và có những năng lực tốt nhất, đồng thời gọi Hàn Quốc là “đồng minh kiểu mẫu.”

Ông Hegseth đánh giá cao ngành công nghiệp đóng tàu Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh phía Mỹ muốn hợp tác nhiều hơn, cả trong lĩnh vực tàu chiến mặt nước và tàu ngầm.

Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tuyên bố chính quyền nước này sẽ đẩy mạnh kế hoạch xây dựng lực lượng quốc phòng tự chủ bằng cách tăng cường mạnh mẽ năng lực phòng thủ, đồng thời tiếp tục nỗ lực nối lại đối thoại với Triều Tiên.

Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, nước này đặt mục tiêu biến lực lượng quốc phòng thành quân đội “thông minh và tinh nhuệ” với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Hàn Quốc sẽ tăng gấp ba chi tiêu cho lĩnh vực AI, theo đó, 10.100 tỷ won (tương đương 7 tỷ USD) sẽ được phân bổ nhằm đưa Hàn Quốc vào nhóm 3 cường quốc AI hàng đầu thế giới cùng Mỹ và Trung Quốc./.

