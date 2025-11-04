Thế giới

Châu Á-TBD

Mỹ cam kết hỗ trợ Hàn Quốc phát triển tàu ngầm hạt nhân

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết Tổng thống Trump muốn các đồng minh của Mỹ trở nên mạnh mẽ hơn và có những năng lực tốt nhất, đồng thời gọi Hàn Quốc là “đồng minh kiểu mẫu.”

Hoàng An
Một mẫu tàu ngầm của Hanwha Ocean. (Nguồn: The Korea Times)
Một mẫu tàu ngầm của Hanwha Ocean. (Nguồn: The Korea Times)

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, ngày 4/11, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và Bộ Năng lượng của nước này trong vấn đề phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Hàn Quốc.

Phát biểu tại họp báo sau cuộc tham vấn an ninh thường niên với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back, người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết như trên liên quan đến việc Tổng thống Donald Trump cho phép Hàn Quốc đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tại một xưởng đóng tàu của Hanwha Ocean tại Mỹ.

Ông Hegseth cho biết Tổng thống Trump muốn các đồng minh của Mỹ trở nên mạnh mẽ hơn và có những năng lực tốt nhất, đồng thời gọi Hàn Quốc là “đồng minh kiểu mẫu.”

Ông Hegseth đánh giá cao ngành công nghiệp đóng tàu Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh phía Mỹ muốn hợp tác nhiều hơn, cả trong lĩnh vực tàu chiến mặt nước và tàu ngầm.

Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tuyên bố chính quyền nước này sẽ đẩy mạnh kế hoạch xây dựng lực lượng quốc phòng tự chủ bằng cách tăng cường mạnh mẽ năng lực phòng thủ, đồng thời tiếp tục nỗ lực nối lại đối thoại với Triều Tiên.

Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, nước này đặt mục tiêu biến lực lượng quốc phòng thành quân đội “thông minh và tinh nhuệ” với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Hàn Quốc sẽ tăng gấp ba chi tiêu cho lĩnh vực AI, theo đó, 10.100 tỷ won (tương đương 7 tỷ USD) sẽ được phân bổ nhằm đưa Hàn Quốc vào nhóm 3 cường quốc AI hàng đầu thế giới cùng Mỹ và Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#tàu ngầm hạt nhân #Hanwha Ocean #Pete Hegseth Hàn Quốc Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back và Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thăm Khu vực An ninh Chung (JSA) bên trong Khu Phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc)

Hàn Quốc và Mỹ họp phiên tham vấn an ninh

Bộ trưởng quốc phòng của Hàn Quốc và Mỹ họp thảo luận về hiện đại hóa liên minh, phối hợp chính sách đối với Triều Tiên và kế hoạch mua tàu ngầm hạt nhân tại Seoul.

Ban tổ chức trao giải cho thí sinh giành giải Đặc biệt - giành chiến thắng chung cuộc. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Sinh viên Nhật Bản ngày càng say mê học tiếng Việt

Cuộc thi hùng biện tiếng Việt năm nay có sự tham gia của 18 thí sinh đến từ các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông có giảng dạy tiếng Việt như Đại học Ngoại ngữ Kanda, Đại học Osaka...