Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản không loại trừ việc trang bị tàu ngầm hạt nhân

Ngày 31/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi tái khẳng định rằng mọi lựa chọn đều được cân nhắc để tăng cường năng lực quốc phòng của đất nước Đông Bắc Á này, bao gồm cả việc trang bị tàu ngầm hạt nhân.

Phát biểu họp báo tại thủ đô Tokyo, trả lời câu hỏi về việc liệu Bộ Quốc phòng Nhật Bản có xem xét sử dụng năng lượng hạt nhân cho tàu ngầm của nước này hay không, tân Bộ trưởng Koizumi nhấn mạnh rằng mọi lựa chọn đều được đưa ra cân nhắc và không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào, bao gồm cả (việc sử dụng) năng lượng hạt nhân (cho tàu ngầm) như ông đã nói tại cuộc họp báo nhậm chức hôm 21/10 vừa qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác an ninh với Hàn Quốc cũng như mối quan hệ hợp tác ba bên Nhật-Mỹ-Hàn để tăng cường năng lực đảm bảo an ninh.

Các tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã chấp thuận cho Hàn Quốc đóng một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tại một xưởng đóng tàu ở Philadelphia - động thái sẽ cho phép Seoul gia nhập nhóm 6 quốc gia sở hữu loại tàu này (gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Nga và Mỹ)./.



