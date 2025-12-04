Thế giới

Hàng không Ấn Độ hỗn loạn sau khi IndiGo hủy 1.200 chuyến bay

Hơn 1.200 chuyến bay IndiGo bị hủy trong ba ngày từ 1-3/12, khiến hàng nghìn hành khách mắc kẹt, gây hỗn loạn hệ thống hàng không Ấn Độ và buộc nhà chức trách nước này mở cuộc điều tra.

Máy bay của hãng IndiGo. (Nguồn: Telegraph India)
Ngày 4/12, tình trạng hỗn loạn đã bao trùm các sân bay Ấn Độ sau khi hãng hàng không lớn nhất nước này IndiGo hủy hơn 1.200 chuyến bay trong những ngày qua, khiến hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt.

Theo công ty, từ ngày 1-3/12, khoảng 1.232 chuyến bay của IndiGo đã bị hủy. Số lượng chuyến bay bị hoãn chưa rõ ràng.

IndiGo cho biết đang cung cấp cho khách hàng các lựa chọn di chuyển thay thế và hoàn tiền, song song với việc khôi phục dịch vụ.

Công ty thừa nhận hoạt động "đã bị gián đoạn đáng kể," một phần do các quy định mới về phân công lịch làm việc của phi hành đoàn. Ngoài ra, các yếu tố bất ngờ khác như trục trặc kỹ thuật, điều kiện thời tiết bất lợi cũng khiến tình trạng gián đoạn trở nên nghiêm trọng.

Cơ quan Giám sát Hàng không Ấn Độ đã ra lệnh điều tra và yêu cầu IndiGo đưa ra các kế hoạch để giảm thiểu tình trạng gián đoạn.

Trong khi đó, mạng xã hội của Ấn Độ tràn ngập các bài đăng phàn nàn về tình trạng hỗn loạn ở các sân bay với thời gian trì hoãn lên đến 8 giờ và "không có nhân viên" hỗ trợ.

Tình trạng gián đoạn này là một trở ngại khác đối với hãng hàng không giá rẻ của Ấn Độ, vốn đã xây dựng danh tiếng tốt về sự đúng giờ.

Tuần trước, 200 máy bay Airbus của hãng đã bị ảnh hưởng bởi việc cập nhật phần mềm mới trên toàn thế giới.

Là một trong những thị trường hàng không phát triển nhanh nhất thế giới, sự hỗn loạn tại các sân bay Ấn Độ có nguy cơ ảnh hưởng đến nhiều hoạt động hàng không quốc tế khác./.

