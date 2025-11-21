Thế giới

Máy bay chiến đấu của Ấn Độ rơi trong Triển lãm hàng không Dubai

Máy bay chiến đấu Tejas của Ấn Độ đã gặp nạn trong lúc thực hiện màn nhào lộn trước hàng nghìn khán giả tại Triển lãm Hàng không Dubai, tạo nên cột khói đen lớn khiến đám đông hoảng loạn.

Hiện trường máy bay rơi tại Sân bay Quốc tế Al Maktoum. (Ảnh: Sky News)
Hiện trường máy bay rơi tại Sân bay Quốc tế Al Maktoum. (Ảnh: Sky News)

Chiều 21/11, một máy bay chiến đấu Tejas của Ấn Độ đã bị rơi khi đang đang tham gia trình diễn tại Triển lãm Hàng không Dubai.

Chiếc máy bay do HAL chế tạo đã rơi vào khoảng 14h10 (giờ địa phương) khi đang thực hiện màn trình diễn trên không trước đám đông lớn.

Khói đen dày đặc bốc lên từ hiện trường vụ tai nạn gần sân bay, gây hoảng loạn cho những người chứng kiến, bao gồm cả các gia đình có trẻ em tụ tập xem chương trình.

Hiện, vẫn chưa rõ liệu phi công có kịp thoát ra ngoài hay không cũng như số liệu thiệt hại về người và tài sản./.

