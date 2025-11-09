Vụ rơi máy bay chở hàng tại Mỹ: FAA đình chỉ hoạt động của phi đội MD-11

Thế giới

FAA ban hành chỉ thị khẩn cấp, trong đó cấm các máy bay MD-11 và MD-11F hoạt động cho đến khi máy bay được kiểm tra và tất cả các hoạt động sửa chữa, khắc phục cần thiết được hoàn tất.

Khói bốc lên tại hiện trường vụ rơi máy bay chở hàng ở sân bay quốc tế Louisville Muhammad Ali, bang Kentucky (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Ngày 9/11, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) chỉ thị đình chỉ bay đối với toàn bộ dòng máy bay chở hàng MD-11 để phục vụ công tác kiểm tra, sau khi một máy bay loại này gặp nạn tại thành phố Louisville, bang Kentucky ngày 4/11.

Cụ thể, FAA ban hành chỉ thị khẩn cấp, trong đó cấm các máy bay MD-11 và MD-11F hoạt động cho đến khi máy bay được kiểm tra và tất cả các hoạt động sửa chữa, khắc phục cần thiết được hoàn tất.

Theo FAA, chỉ thị được đưa ra sau vụ tai nạn do máy bay mất động cơ bên trái trong quá trình cất cánh. Cơ quan xác định điều kiện mất an toàn này có thể tồn tại hoặc xảy ra ở những máy bay khác có cùng thiết kế.

Chiếc máy bay McDonnell Douglas MD-11, thực hiện chuyến bay UPS 2976 từ Louisville đến Honolulu (Hawaii), gặp nạn ngay sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Muhammad Al.

Vụ việc khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, trong đó có 11 người trên mặt đất, và gây nhiều đám cháy lớn ở gần sân bay. Đây được xem là thảm họa hàng không nghiêm trọng nhất trong lịch sử của UPS kể từ năm 2013, khi một chiếc Airbus chở hàng của hãng rơi ở bang Alabama, làm hai phi công thiệt mạng.

Sau sự việc, Boeing, tập đoàn sở hữu công ty McDonnell Douglas, cho biết đã khuyến nghị tất cả 3 hãng khai thác tạm dừng sử dụng dòng máy bay này.

Theo đó, các hãng vận tải hàng hóa UPS và FedEx lần lượt quyết định ngừng hoạt động đối với toàn bộ đội bay MD-11 của họ để đảm bảo an toàn. Trong khi đó, hãng vận tải duy nhất đang sử dụng MD-11 là Western Global Airlines./.

