Vụ rơi máy bay chở hàng tại Mỹ: Bang Kentucky ban bố tình trạng khẩn cấp

Ngày 5/11, nhà chức trách bang Kentucky (Mỹ) đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ rơi máy bay chở hàng của hãng UPS tại thành phố Louisville.

Vụ việc khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và nhiều cơ sở công nghiệp bị thiêu rụi.

Chiếc McDonnell Douglas MD-11, được sản xuất năm 1991 và chở nhiên liệu cho chuyến bay 8,5 giờ tới Honolulu, bang Hawaii, đã gặp nạn vào khoảng 17 giờ 15 ngày 5/11 (giờ địa phương), chỉ ít phút sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Louisville Muhammad Ali.

Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), hình ảnh giám sát cho thấy động cơ bên trái của máy bay bốc cháy và tách rời khỏi cánh trong quá trình lấy đà.

Dù phi cơ vẫn cố gắng rời khỏi mặt đất, song chiếc máy bay gặp nạn đã đâm vào hàng loạt công trình nằm ngoài khu vực sân bay, gây ra một vụ nổ lớn và hỏa hoạn lan dài khoảng 800m qua khu công nghiệp, trong đó có một cơ sở tái chế dầu mỏ.

Ba thành viên phi hành đoàn cùng 8 người dưới mặt đất đã thiệt mạng, trong đó có ít nhất 1 trẻ em. Ngoài ra, vụ việc cũng khiến khoảng 11 người bị thương, trong đó có 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear cho biết con số thương vong có thể tăng lên, đồng thời xác nhận còn một số người mất tích.

Ông Beshear đã ký sắc lệnh khẩn cấp nhằm đẩy nhanh hoạt động cứu hộ và huy động Lực lượng Vệ binh Quốc gia Kentucky hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Hơn 200 lính cứu hỏa và nhân viên ứng cứu cùng 50 xe chuyên dụng được điều động để khống chế đám cháy dữ dội bao trùm khu vực.

NTSB cho biết 2 hộp đen chứa thiết bị ghi âm buồng lái và dữ liệu bay đã được tìm thấy trong tình trạng nguyên vẹn và sẽ được phân tích tại phòng thí nghiệm ở Washington D.C.

Thành viên NTSB Todd Inman cho hay động cơ bị tách rời vẫn nằm lại trong khu vực sân bay, giúp khoanh vùng nguyên nhân sớm.

Theo chuyên gia an toàn hàng không Anthony Brickhouse, dù MD-11 có thể tiếp tục bay với 2 động cơ, việc mất một động cơ ngay trong quá trình cất cánh có thể gây ra “chuỗi phản ứng nguy hiểm” khiến phi cơ mất kiểm soát.

UPS cho biết đã tạm ngừng hoạt động phân loại hàng tại trung tâm trung chuyển toàn cầu Worldport ở Louisville - đầu mối vận chuyển hàng không lớn nhất của hãng - khiến dịch vụ giao nhận toàn cầu bị gián đoạn. Sân bay quốc tế Louisville đã mở cửa trở lại sáng 6/11, song đường băng nơi xảy ra tai nạn sẽ đóng trong ít nhất 10 ngày.

GE Aerospace, đơn vị sản xuất động cơ cho dòng MD-11, và Boeing - công ty hiện sở hữu chương trình sản xuất loại máy bay này - cho biết sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho cuộc điều tra.

Vụ tai nạn được xem là thảm họa hàng không nghiêm trọng nhất trong lịch sử của UPS kể từ năm 2013, khi một chiếc Airbus chở hàng của hãng rơi ở bang Alabama, làm hai phi công thiệt mạng./.

