Máy bay hạ cánh khẩn cấp tại Mỹ do gặp sự cố

Ngày 30/10, chuyến bay mang số hiệu 1230 của hãng hàng không JetBlue Airways khởi hành từ thành phố Cancun (Mexico) đi bang New Jersey (Mỹ) đã buộc phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Tampa của bang Florida sau khi gặp sự cố điều khiển bay, khiến một số hành khách bị thương.



Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chiếc Airbus A320 này đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tampa lúc 14h19 theo giờ địa phương. JetBlue cho biết máy bay bất ngờ bị giảm độ cao trong hành trình và ngay sau khi hạ cánh, đội ngũ y tế đã có mặt để kiểm tra sức khỏe hành khách cũng như của phi hành đoàn. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện địa phương để chăm sóc thêm.



JetBlue chưa công bố số người bị thương cụ thể nhưng cho biết đã đưa máy bay đi kiểm tra kỹ thuật. Hãng cũng khẳng định đang phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân sự cố, đồng thời nhấn mạnh “an toàn của hành khách và phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu”./.

