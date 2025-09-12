Máy bay Mỹ hạ cánh khẩn cấp tại Nhật Bản do sự cố trong khoang hành lý

Chiều 12/9 (theo giờ Việt Nam), một máy bay của hãng hàng không United Airlines (Mỹ) đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Kansai (Nhật Bản) do nghi ngờ xảy ra hỏa hoạn ở khoang hành lý.

Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã được sơ tán an toàn, trong đó có 2 người bị thương nhẹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản cùng công ty vận hành sân bay Kansai cho biết vụ việc liên quan đến chuyến bay số hiệu United UA 32 của United Airlines, loại Boeing 737, khởi hành từ sân bay quốc tế Narita (Nhật Bản) đến sân bay quốc tế Mactan-Cebu, đảo Sebu (Philippines).

Máy bay đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Kansai do buồng lái liên tục hiển thị có cháy trong khoang hành lý.

Sau khi máy bay dừng lại trên đường lăn, toàn bộ 142 hành khách và phi hành đoàn đã được sơ tán bằng phao trượt thoát hiểm.

Theo công ty vận hành sân bay Kansai, máy bay đã phát tín hiệu khẩn cấp khi đang bay trên Thái Bình Dương sau khi cất cánh từ Narita, và đã được hướng dẫn chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Kansai.

Do sự cố này, sân bay Kansai đã phải tạm thời đóng cả 2 đường băng để kiểm tra an toàn. Hiện đường băng A, nơi máy bay hạ cánh khẩn cấp, vẫn đang tạm dừng hoạt động, trong khi đường băng B đã được mở trở lại lúc 20h15 cùng ngày (giờ địa phương).

Cơ quan chức năng Nhật Bản đang điều tra nguyên nhân vụ việc./.

