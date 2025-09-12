Mỹ: Máy bay Boeing 737 của Southwest Airlines hạ cánh khẩn cấp

Ngày 11/9, một chiếc máy bay của hãng Southwest Airlines đã gặp sự cố động cơ sau khi cất cánh từ sân bay Hollywood Burbank (bang California, Mỹ), buộc chuyến bay Boeing 737-700 dự kiến đến Phoenix phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Los Angeles.

Trong thông cáo, Southwest cho biết hành khách trên chuyến bay số hiệu 1394 sẽ được sắp xếp sang một chuyến khác đến Phoenix.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông tin sau khi hạ cánh vào khoảng 8 giờ 15 ngày 11/9 (giờ địa phương), chiếc máy bay đã di chuyển vào cổng đỗ tại sân bay quốc tế Los Angeles mà không gặp sự cố nào thêm.

FAA Mỹ sẽ tiến hành điều tra vụ việc./.

