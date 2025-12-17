Mỹ phong tỏa hoàn toàn các tàu chở dầu trong diện trừng phạt

Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh áp đặt “phong tỏa hoàn toàn và triệt để” đối với tất cả các tàu chở dầu trong diện bị trừng phạt và có hoạt động ra vào Venezuela.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump còn dùng hai từ "khủng bố" khi đề cập đến Venezuela, đồng thời viết: “Hôm nay, tôi ra lệnh phong tỏa toàn diện và triệt để đối với tất cả các tàu chở dầu nằm trong danh sách trừng phạt đi vào và rời khỏi Venezuela.”

Trước đó một tuần, Mỹ cũng vừa bắt giữ một tàu chở dầu trong diện bị trừng phạt ở ngoài khơi Venezuela.

Trong phản ứng sau đó, Venezuela đã gửi đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và kêu gọi cơ quan này lên án hành vi mà nước này cho là "cướp biển" cũng như việc "sử dụng vũ lực bất hợp pháp chống lại tàu tư nhân" và "đánh cắp hàng hóa từ hoạt động thương mại quốc tế hợp pháp."

Phía Venezuela cũng yêu cầu Mỹ thả các thành viên thủy thủ đoàn của con tàu này.

Cũng trong ngày 16/12, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành cảnh báo mới đối với các máy bay dân dụng hoạt động trong không phận Venezuela, viện dẫn nguy cơ phát sinh từ hoạt động quân sự.

FAA yêu cầu các máy bay “hết sức thận trọng do tình hình an ninh xấu đi và hoạt động quân sự gia tăng trong hoặc xung quanh Venezuela.”

Cảnh báo được ban hành chỉ vài ngày sau khi một phi công của hãng JetBlue cho biết đã suýt xảy ra vụ va chạm với một máy bay tiếp dầu của Không quân Mỹ gần khu vực Venezuela.

Sự việc này sau đó cũng đã được hãng hàng không báo cáo với các cơ quan chức năng Mỹ.

Hiện tại, Mỹ đang triển khai số lượng lớn tàu chiến tại khu vực Caribe và nhiều lần cho máy bay quân sự bay dọc bờ biển Venezuela.

Các lực lượng Mỹ cũng đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị cáo buộc buôn bán ma túy tại khu vực Caribe và Đông Thái Bình Dương khiến ít nhất 95 người thiệt mạng và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Chính phủ Venezuela kịch liệt phản đối các hành động của Mỹ và phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tới tội phạm ma túy, đồng thời cho rằng Washington đang theo đuổi chính sách mạo hiểm nhằm kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela./.

