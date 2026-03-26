Brazil trình làng tiêm kích siêu thanh đầu tiên sản xuất trong nước

Việc ra mắt chiến đấu cơ F-39E Gripen đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành công nghiệp quốc phòng của Brazil và lần đầu tiên tại Mỹ Latinh có chương trình chế tạo tiêm kích siêu thanh nội địa.

Diệu Hương
Máy bay tiêm kích F-39E Gripen. (Nguồn: Không quân Brazil)
Ngày 25/3, Brazil chính thức giới thiệu chiến đấu cơ F-39E Gripen, máy bay chiến đấu siêu thanh đầu tiên được sản xuất trong nước.

Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành công nghiệp quốc phòng của Brazil và lần đầu tiên tại Mỹ Latinh có chương trình chế tạo tiêm kích siêu thanh nội địa.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, lễ ra mắt chiến đấu cơ F-39E Gripen diễn ra tại cơ sở của hãng hàng không Embraer ở bang São Paulo, với sự tham dự của Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva.

Máy bay này được phát triển trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Brazil và tập đoàn quốc phòng Saab của Thụy Điển, ký kết năm 2014, nhằm thay thế đội máy bay chiến đấu cũ của Không quân Brazil.

Brazil đã chọn máy bay của Thụy Điển, thay vì Rafale của Dassault Aviation (Pháp) và F/A-18 Super Hornet của Boeing (Mỹ).

Theo kế hoạch, Brazil đã đặt mua 36 tiêm kích siêu thanh từ Saab, trong đó 15 chiếc sẽ được lắp ráp tại cơ sở của hãng Embraer ở Gaviao Peixoto.

Bộ trưởng Quốc phòng Brazil José Múcio nhấn mạnh dự án này góp phần củng cố năng lực bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh khu vực.

Việc sản xuất tiêm kích siêu thanh trong nước cũng được đánh giá là bước ngoặt đối với ngành công nghiệp quốc phòng Brazil, đưa quốc gia này gia nhập nhóm các nước có khả năng chế tạo loại máy bay quân sự tiên tiến này.

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đầy biến động, Brazil ngày càng coi trọng tăng cường năng lực quốc phòng, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc phòng với các đối tác quốc tế nhằm phòng ngừa nguy cơ can thiệp từ bên ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)
