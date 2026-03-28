Huyền thoại golf Tiger Woods bị bắt sau tai nạn lật xe tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, huyền thoại golf Tiger Woods đã bị bắt giữ và truy tố sau vụ tai nạn giao thông xảy ra tại bang Florida (Mỹ).

Thông tin từ cơ quan thực thi pháp luật địa phương cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 27/3 (giờ địa phương) tại khu vực Jupiter Island, khi chiếc xe Range Rover do Tiger Woods điều khiển va chạm với một rơ-moóc. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy phương tiện bị nghiêng hẳn sang một bên sau cú va chạm.

Theo cảnh sát, khi được phát hiện, Tiger Woods trong tình trạng uể oải và được cho là đã sử dụng dược phẩm hoặc chất gây ảnh hưởng trước khi lái xe. Ông không bị thương và đã bị đưa về nhà giam để tạm giữ theo quy định.

Tiger Woods hiện đối diện 2 cáo buộc, gồm lái xe trong tình trạng bị ảnh hưởng gây thiệt hại tài sản và từ chối thực hiện một phần yêu cầu xét nghiệm của cơ quan chức năng.

Theo cảnh sát, Tiger Woods đã đồng ý kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở và kết quả không phát hiện cồn, nhưng từ chối cung cấp mẫu nước tiểu để xét nghiệm bổ sung.

Theo quy định của bang Florida, người bị bắt trong các trường hợp nghi lái xe khi bị ảnh hưởng phải bị tạm giữ tối thiểu 8 giờ trước khi được tại ngoại. Sau khi hoàn tất thời gian này, Tiger Woods đã được trả tự do sau khi nộp tiền bảo lãnh.

Giới chức địa phương nhận định chiếc xe của Tiger Woods di chuyển tốc độ cao trên tuyến đường dân cư trước khi xảy ra va chạm. Vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra nhằm làm rõ các yếu tố liên quan, bao gồm khả năng sử dụng thuốc hoặc chất kích thích ngoài cồn.

Đây không phải lần đầu tiên Tiger Woods vướng vào các sự cố liên quan đến lái xe. Năm 2017, ông từng bị bắt với cáo buộc tương tự và sau đó nhận tội lái xe bất cẩn. Ngoài ra, tay golf này cũng từng gặp một vụ tai nạn nghiêm trọng năm 2021 tại California, khiến ông phải trải qua nhiều ca phẫu thuật và quá trình hồi phục kéo dài.

Vụ việc lần này diễn ra trong bối cảnh Tiger Woods đang cân nhắc khả năng tham dự giải Masters sắp tới, dự kiến khởi tranh đầu tháng 4. Với sự nghiệp lẫy lừng, bao gồm 15 danh hiệu major và 82 danh hiệu PGA Tour, ông vẫn là một trong những biểu tượng lớn nhất của làng golf thế giới.

Hiện phía Tiger Woods và đại diện pháp lý chưa đưa ra bình luận chính thức. Diễn biến tiếp theo của vụ việc sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra và tiến trình tố tụng tại địa phương./.

