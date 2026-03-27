Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh khẩn cấp chấm dứt khủng hoảng nhân sự hàng không

Ngày 26/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ ký sắc lệnh khẩn cấp nhằm bảo đảm trả lương ngay lập tức cho nhân viên Cơ quan An ninh Vận tải (TSA) trong bối cảnh ngân sách phân bổ cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) - cơ quan chủ quản của TSA - bị đình trệ, dẫn tới tình trạng hỗn loạn tại các sân bay lớn trên cả nước.



Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn lời Tổng thống Trump cho biết đây là bước đi nhằm giải quyết “tình trạng khẩn cấp quốc gia” khi hàng nghìn nhân viên TSA đã bước sang tháng thứ hai chưa được trả lương khiến nhân sự thiếu hụt trầm trọng.

Ông Trump chỉ trích đảng Dân chủ gây ra cuộc khủng hoảng này khi ngăn chặn thông qua ngân sách cho DHS, gây ảnh hưởng trực tiếp đến người dân Mỹ.



Theo sắc lệnh dự kiến sẽ được ký, dựa trên thẩm quyền của tổng thống theo luật khẩn cấp, Bộ trưởng DHS sẽ được sử dụng các nguồn quỹ hiện có để chi trả lương cho nhân viên TSA, bất chấp việc Quốc hội vẫn chưa đạt được đồng thuận về ngân sách.



Hiện tại, đảng Cộng hòa không có đủ số phiếu cần thiết tại Thượng viện để thông qua dự luật tài trợ DHS, trong khi đảng Dân chủ kiên quyết không thông qua cho đến khi phải có quy định siết chặt thực thi luật di trú.

Tình trạng ách tắc này khiến nhiều nhân viên TSA phải làm việc không lương và nhiều người trong số họ đã xin nghỉ làm tạm thời để phản đối, dẫn đến thiếu nhân sự kiểm tra an ninh và làm thủ tục cho hành khách tại nhiều sân bay lớn.

Áp lực càng thêm gia tăng khi hàng triệu người dân Mỹ chuẩn bị đang cho các kỳ nghỉ lớn như Spring Break, Lễ Phục sinh và Lễ Vượt qua.

Chính quyền Tổng thống Trump khẳng định sẽ hành động quyết liệt để bảo đảm hoạt động vận tải quốc gia không bị gián đoạn, đồng thời chấm dứt tình trạng hỗn loạn tại các sân bay./. khủng hoảng nhân sự hàng không

