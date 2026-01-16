Tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng áp dụng Đạo luật Chống nổi dậy

Ngày 15/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền liên bang đang theo dõi sát tình hình an ninh tại bang Minnesota trong bối cảnh diễn ra các cuộc biểu tình phản đối hoạt động của lực lượng thực thi luật nhập cư tại thành phố Minneapolis.

Phát biểu trên mạng xã hội, Tổng thống Trump để ngỏ khả năng viện dẫn Đạo luật Chống nổi dậy năm 1807 về triển khai lực lượng quân đội tới bang Minnesota nếu như tình hình an ninh và trật tự tại đây tiếp tục diễn biến phức tạp.

Ông đồng thời kêu gọi chính quyền bang Minnesota tăng cường kiểm soát tình hình, đồng thời cho rằng các lực lượng liên bang đang thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật.

Đạo luật Chống nổi dậy năm 1807 cho phép Tổng thống Mỹ triển khai quân đội hoặc đặt Lực lượng Vệ binh Quốc gia của các bang dưới quyền kiểm soát liên bang trong những tình huống đặc biệt nhằm bảo đảm trật tự. Đạo luật này từng được áp dụng 30 lần trong lịch sử Mỹ.

Các cuộc biểu tình tại Minneapolis bùng phát sau một số vụ việc liên quan đến hoạt động của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), trong đó có vụ nổ súng khiến một công dân Mỹ thiệt mạng và một công dân Venezuela bị thương.

Theo thông tin từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), các vụ việc đang được điều tra và những người liên quan đã bị tạm giữ theo quy định.

Trong diễn biến liên quan, một tổ chức dân sự bang Minnesota cùng một số hãng luật đã nộp đơn kiện tập thể lên tòa án liên bang liên quan đến hoạt động thực thi luật nhập cư của các cơ quan liên bang tại bang Minnesota.

Đơn kiện cho rằng một số hoạt động của ICE, Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) và các lực lượng liên bang khác đã ảnh hưởng tới quyền hiến định của người dân. Đơn kiện đề nghị tòa án xem xét và yêu cầu các cơ quan liên bang chấm dứt việc dừng, kiểm tra hoặc bắt giữ người dân dựa trên các yếu tố liên quan đến chủng tộc hoặc sắc tộc.

Trong những ngày qua, chính quyền liên bang Mỹ đã tăng cường triển khai lực lượng thực thi pháp luật tới Minneapolis nhằm bảo đảm an ninh.

Sự hiện diện của các lực lượng này đã vấp phải sự phản đối của người dân địa phương, một số nơi xảy ra căng thẳng giữa người biểu tình và lực lượng chức năng./.