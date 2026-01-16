Đại hội XIV - Dấu mốc đặc biệt trên con đường phát triển

Đại hội XIV không chỉ là là sự tiếp nối chặng đường hơn 95 năm phấn đấu bền bỉ của toàn dân ta kể từ ngày có Đảng, mà còn là mốc son đặc biệt, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hà Nội - trái tim của cả nước, nơi sẽ diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV như rộn rã hơn, tươi đẹp hơn bởi rừng cờ hoa rực rỡ chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

95 năm lãnh đạo đất nước, trải qua 13 kỳ đại hội, mỗi kỳ đều là dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước, nhưng Đại hội lần thứ XIV diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt, đòi hỏi phải có thay đổi mang tính bước ngoặt lịch sử.

Với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đột phá - phát triển,” Đại hội Đảng lần thứ XIV đặt ra phương hướng hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm.

Đến năm 2030, dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao./.