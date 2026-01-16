Sau 40 năm đổi mới, đặc biệt trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, thế và lực của đất nước tiếp tục được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc, củng cố niềm tin và khát vọng phát triển, hướng tới Đại hội XIV.

Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường.

Trước bối cảnh đó, với ý chí, khát vọng phát triển và tư duy đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm; lạm phát, bội chi ngân sách và nợ công được kiểm soát; thặng dư thương mại duy trì ở mức cao; thị trường trong nước phát triển mạnh.

Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025 đạt bình quân khoảng 6,3%/năm; quy mô GDP năm 2025 ước đạt trên 510 tỷ USD, GDP bình quân đầu người khoảng 5.000 USD, đưa Việt Nam gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao.

Ba đột phá chiến lược được thực hiện đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm. Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, nhận thức về vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững ngày càng được nâng cao. Quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc; thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân và thế trận lòng dân ngày càng bền chặt.

Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai toàn diện, nâng tầm vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Sau 40 năm đổi mới, đặc biệt trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, thế và lực của đất nước tiếp tục được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc, củng cố niềm tin và khát vọng phát triển, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng./.

