Việt Nam kiên định mục tiêu phát triển bền vững theo định hướng Đại hội XIII

Bước sang năm 2026, phóng viên TTXVN tại Buenos Aires đã có cuộc trao đổi với nhà báo Gaston Fiorda, tác giả nhiều nghiên cứu và sách chuyên khảo về Việt Nam thời kỳ Đổi mới và hội nhập quốc tế, về những kết quả phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong năm 2025.

Theo ông Fiorda, điểm nổi bật nhất trong bức tranh phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua là việc tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt các cân đối lớn và kiên định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro và bất ổn.

Nhà báo Fiorda cho rằng mục tiêu tăng trưởng khoảng 8% mà Việt Nam đặt ra là rất tham vọng, song phù hợp với tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó nhấn mạnh yêu cầu kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với ổn định xã hội, đồng thời củng cố tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế.

Chuyên gia Argentina nhận định Việt Nam đã phát huy hiệu quả các động lực nội sinh, đặc biệt là vai trò của thể chế, năng lực quản trị quốc gia và sự đồng thuận xã hội. Những cải cách về tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, phân định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ giữa Đảng và Nhà nước, cũng như việc sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp, thể hiện rõ quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu xây dựng và chỉnh đốn Đảng mà Đại hội XIII đã đề ra, dưới sự chỉ đạo của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đương kim Tổng Bí thư Tô Lâm.

Bên cạnh đó, ông Fiorda đánh giá cao đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Theo ông, đường lối này đã giúp Việt Nam giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, đồng thời nâng cao năng lực thích ứng trước những biến động khó lường của tình hình khu vực và thế giới. Đây được coi là lợi thế chiến lược quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước.

Liên quan đến mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trên 10% vào năm 2026, chuyên gia Fiorda cho rằng đây là một mục tiêu rất cao, song cần được nhìn nhận trong tổng thể định hướng phát triển mà Việt Nam đang xây dựng cho giai đoạn tới, đặc biệt trong bối cảnh Đại hội Đảng lần thứ XIV sắp diễn ra. Theo ông, dự thảo các văn kiện trình Đại hội cho thấy Việt Nam tiếp tục kiên định con đường phát triển theo hướng hiện đại, đẩy mạnh công nghiệp hóa gắn với khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông nhấn mạnh nếu Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư-kinh doanh, đồng thời phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao như công nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI) và chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thì dư địa tăng trưởng vẫn còn rất lớn.

Theo chuyên gia Argentina, điều quan trọng đối với Việt Nam không chỉ là đạt được các chỉ tiêu tăng trưởng cao, mà còn là bảo đảm chất lượng tăng trưởng. Nếu Việt Nam duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, hướng tới phát triển bền vững và bao trùm, đúng với tinh thần xuyên suốt của Đại hội XIII và định hướng Đại hội XIV, thì mục tiêu tăng trưởng cao trong những năm tới hoàn toàn có cơ sở để phấn đấu và hiện thực hóa.

Ông Gaston là tác giả cuốn sách "Việt Nam - Gia phả kháng chiến" xuất bản năm 2022, trong đó phân tích sâu về những thành tựu Đổi mới và hội nhập của Việt Nam./.

