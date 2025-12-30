Tổng thống Mỹ tuyên bố tấn công bến cảng nghi liên quan buôn bán ma túy

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/12 cho biết Mỹ đã tiến hành tấn công và phá hủy một khu vực bến cảng được cho là nơi các tàu chở ma túy cập bến.

Động thái này được xem là đòn tấn công trên bộ đầu tiên trong chiến dịch quân sự nhằm vào hoạt động buôn bán ma túy bị cáo buộc xuất phát từ khu vực Mỹ Latinh.

Ông Trump không tiết lộ lực lượng triển khai chiến dịch, cũng không tiết lộ địa điểm cụ thể của vụ tấn công, chỉ nói rằng mục tiêu nằm “dọc bờ biển."

Theo các hãng truyền thông Mỹ, mục tiêu được cho là nhằm vào băng nhóm tội phạm Venezuela mang tên Tren de Aragua; tuy nhiên, không có người nào hiện diện tại thời điểm diễn ra chiến dịch và không ghi nhận thương vong.

Chính phủ Venezuela hiện chưa đưa ra bình luận chính thức. Trước đó, Lầu Năm Góc chuyển các câu hỏi liên quan sang Nhà Trắng, song Nhà Trắng cũng không phản hồi yêu cầu bình luận của báo giới.

Ngày 30/12, khi được hỏi liệu ông có nói chuyện với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro gần đây hay không, ông Trump cho biết hai bên đã trao đổi “khá gần đây,” nhưng “không đi đến được điều gì đáng kể."

Trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép đối với Venezuela, quân đội Mỹ ngày 29/12 đã tiến hành một cuộc không kích tại khu vực phía Đông Thái Bình Dương nhằm vào một con tàu bị Washington cáo buộc liên quan đến hoạt động vận chuyển ma túy, khiến 2 người thiệt mạng.

Trong thời gian gần đây, Mỹ đang triển khai số lượng lớn tàu chiến tại khu vực Caribe, tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị cáo buộc buôn bán ma túy khiến nhiều người thiệt mạng và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Tổng thống Maduro và Chính phủ Venezuela kịch liệt phản đối các hành động của Mỹ, đồng thời phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tới tội phạm ma túy./.

Mỹ tấn công tàu nghi buôn ma túy ở vùng biển quốc tế Thái Bình Dương Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, Lực lượng Liên hợp Southern Spear đã tiến hành cuộc tấn công một tàu mà nước này nghi là được dùng buôn bán ma túy.