Mỹ: Bão tuyết dữ dội khiến hàng nghìn chuyến bay bị hủy sau Giáng sinh

Thời tiết khắc nghiệt ngay sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh đang gây hỗn loạn trên khắp nước Mỹ.

Tính đến chiều 26/12 theo giờ địa phương, các hãng hàng không đã phải hủy hơn 1.500 chuyến bay do bão tuyết dữ dội ở miền Trung Tây, Đông Bắc và mưa lũ lớn tại California.

Theo dữ liệu từ trang thông tin theo dõi chuyến bay FlightAware, tính đến 16h00 chiều 26/12 giờ miền Đông nước Mỹ, có 1.490 chuyến bay bị hủy bỏ hoàn toàn, hơn 5.900 chuyến khác bị chậm chuyến. Khu vực New York chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi 3 sân bay lớn tại đây chiếm tới 850 số chuyến.

Thành phố New York đang chuẩn bị ứng phó với lượng tuyết rơi dự kiến lên tới 25cm (10 inch) chỉ trong một đêm. Đây được xem là trận tuyết lớn nhất đổ bộ vào thành phố này trong 4 năm qua.

Thị trưởng New York, ông Eric Adams, cho biết thành phố đã ban bố tình trạng cảnh báo bão mùa Đông và huy động toàn bộ lực lượng dọn tuyết để đảm bảo lưu thông.

Ngoài New York, các bang lân cận như Pennsylvania, New Jersey, Connecticut, Massachusetts và Rhode Island cũng đã phát đi cảnh báo thời tiết nguy hiểm.

Trong khi miền Đông Bắc đối mặt với tuyết và không khí lạnh tràn về từ Canada, thì tại bang California, hiện tượng "sông khí quyển" lại gây ra những trận mưa xối xả. Hơn 70 triệu người Mỹ đang nằm trong vùng cảnh báo, trong đó có 40 triệu người chịu ảnh hưởng của bão tuyết và 30 triệu người đối mặt nguy cơ lũ lụt.

Tại California, sân bay Santa Barbara từng phải đóng cửa do ngập lụt diện rộng. Sau một đêm nỗ lực rút nước, sân bay này đã thông báo mở cửa trở lại vào sáng 26/12.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) dự báo tuyết rơi sẽ di chuyển từ vùng Great Lakes sang phía Đông Bắc, kéo nhiệt độ giảm sâu và duy trì ở mức thấp kỷ lục vào cuối tuần khi khối khí Bắc Cực tràn xuống. NWS khuyến cáo người dân thận trọng khi di chuyển về nhà sau kỳ nghỉ lễ./.

