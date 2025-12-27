Libya và Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay

Ngày 25/12, Bộ Nội vụ Libya cho biết ủy ban điều tra của Libya và công tố viên trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí gửi hộp đen của chiếc máy bay chở các quan chức quân đội Libya gặp nạn sang Đức để tiến hành phân tích kỹ thuật.

Bộ Nội vụ Libya cho hay quyết định trên được đưa ra trong khuôn khổ hợp tác điều tra chung giữa Libya và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Việc phân tích hộp đen tại Đức được kỳ vọng sẽ cung cấp dữ liệu kỹ thuật khách quan, phục vụ quá trình điều tra.

Trong một tuyên bố riêng, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết công tố viên trưởng nước này khẳng định sẵn sàng cung cấp cho phía Libya toàn bộ tài liệu và các đoạn ghi hình từ hệ thống camera giám sát liên quan đến vụ việc. Hiện các thủ tục đã được tiến hành liên quan đến cuộc điều tra chung về vụ tai nạn.

Theo Bộ Nội vụ Libya, phía Thổ Nhĩ Kỳ đã được cung cấp kết quả phân tích ADN, do Cục Điều tra hình sự tại Tripoli thực hiện, đối với các mẫu sinh học của một số gia đình nạn nhân, nhằm hoàn tất các thủ tục pháp lý và bảo đảm việc nhận dạng chính xác những người thiệt mạng.

Chiếc máy bay gặp nạn là loại Falcon 50, mang số hiệu 9H-DFJ, cất cánh từ sân bay Esenboga của Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) lúc 20h10 theo giờ địa phương (tức 0h10 ngày 24/12 theo giờ Việt Nam) hướng đến Tripoli (Libya).

Theo các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, máy bay đã yêu cầu hạ cánh khẩn cấp do sự cố về điện chỉ vài phút sau khi cất cánh từ Ankara hôm 23/12, song sau đó mất liên lạc. Máy bay đang trên đường quay trở lại Tripoli.

Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã xác định được vị trí xác máy bay tại huyện Haymana, gần Ankara.

Vào thời điểm gặp nạn, trên máy bay có tổng cộng 8 người, trong đó có 3 thành viên phi hành đoàn.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Mohammed al-Haddad cùng 4 trợ lý đang trên đường trở về Tripoli sau các cuộc hội đàm tại Ankara với Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler và Tổng Tham mưu trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Selcuk Bayraktaroglu./.

