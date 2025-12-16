Thế giới

Châu Phi

Liên minh châu Phi cam kết hỗ trợ hòa bình, an ninh và ổn định ở Sudan

Theo Chủ tịch AUC, vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái là hành động đáng lên án, vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và trực tiếp đe dọa nỗ lực thúc đẩy hòa bình tại Sudan.

Nguyễn An
Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Sudan, Tướng Abdel Fattah Al Burhan (thứ 2, phải, phía trước), tại El Obeid, Bắc Kordofan, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Sudan, Tướng Abdel Fattah Al Burhan (thứ 2, phải, phía trước), tại El Obeid, Bắc Kordofan, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AUC) Mahmoud Ali Youssouf lên án mạnh mẽ vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái gây chết người nhằm vào căn cứ hậu cần gìn giữ hòa bình của Lực lượng An ninh Lâm thời Liên hợp quốc tại khu vực Abyei (UNISFA) ở thành phố Kadugli của Sudan, khiến 6 binh sỹ gìn giữ hòa bình người Bangladesh thương vong.

Trong tuyên bố đưa ra, ông Youssouf khẳng định đây là hành động đáng lên án, vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và trực tiếp đe dọa những nỗ lực thúc đẩy hòa bình, ổn định tại Sudan.

Chủ tịch AUC gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời chúc những người bị thương sớm hồi phục.

Ông nhấn mạnh Liên minh châu Phi bày tỏ tinh thần đoàn kết với lực lượng gìn giữ hòa bình và các quốc gia đóng góp binh sỹ, khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình là không thể chấp nhận, làm suy yếu hòa bình và an ninh khu vực, cũng như quốc tế.

Chủ tịch AUC kêu gọi nhanh chóng xác định và đưa những đối tượng chịu trách nhiệm ra trước công lý, đồng thời hối thúc tất cả các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là nghĩa vụ bảo vệ lực lượng gìn giữ hòa bình và nhân viên nhân đạo.

Tuyên bố khẳng định Liên minh châu Phi tiếp tục kiên định cam kết hỗ trợ hòa bình, an ninh và ổn định tại Sudan, đồng thời ủng hộ các nỗ lực hướng tới một giải pháp chính trị toàn diện và lâu dài cho cuộc xung đột./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Sudan #Liên minh châu Phi #Gìn giữ hòa bình Sudan
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.

Tin cùng chuyên mục