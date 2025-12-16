Liên minh châu Phi cam kết hỗ trợ hòa bình, an ninh và ổn định ở Sudan

Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AUC) Mahmoud Ali Youssouf lên án mạnh mẽ vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái gây chết người nhằm vào căn cứ hậu cần gìn giữ hòa bình của Lực lượng An ninh Lâm thời Liên hợp quốc tại khu vực Abyei (UNISFA) ở thành phố Kadugli của Sudan, khiến 6 binh sỹ gìn giữ hòa bình người Bangladesh thương vong.

Trong tuyên bố đưa ra, ông Youssouf khẳng định đây là hành động đáng lên án, vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và trực tiếp đe dọa những nỗ lực thúc đẩy hòa bình, ổn định tại Sudan.

Chủ tịch AUC gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời chúc những người bị thương sớm hồi phục.

Ông nhấn mạnh Liên minh châu Phi bày tỏ tinh thần đoàn kết với lực lượng gìn giữ hòa bình và các quốc gia đóng góp binh sỹ, khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình là không thể chấp nhận, làm suy yếu hòa bình và an ninh khu vực, cũng như quốc tế.

Chủ tịch AUC kêu gọi nhanh chóng xác định và đưa những đối tượng chịu trách nhiệm ra trước công lý, đồng thời hối thúc tất cả các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là nghĩa vụ bảo vệ lực lượng gìn giữ hòa bình và nhân viên nhân đạo.

Tuyên bố khẳng định Liên minh châu Phi tiếp tục kiên định cam kết hỗ trợ hòa bình, an ninh và ổn định tại Sudan, đồng thời ủng hộ các nỗ lực hướng tới một giải pháp chính trị toàn diện và lâu dài cho cuộc xung đột./.

