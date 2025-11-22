G20 thông qua tuyên bố giải quyết khủng hoảng khí hậu bất chấp sự phản đối từ Mỹ

Ngày 22/11, Nam Phi cho biết một tuyên bố về giải quyết khủng hoảng khí hậu và các thách thức toàn cầu khác đã được thông qua ngay từ đầu Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) lần thứ 20 bất chấp sự phản đối từ phía Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Johannesburg, các nhà lãnh đạo G20 đã phá vỡ truyền thống và thông qua một tuyên bố ngay từ đầu hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Nasrec ở Nam Phi.

Người phát ngôn của Tổng thống Nam Phi, ông Vincent Magwenya cho biết: "Chúng tôi đã có cả năm làm việc để hướng tới việc thông qua này và tuần qua là một tuần khá căng thẳng."

Không có thông tin chi tiết về nội dung của tuyên bố, nhưng Nam Phi coi đây là một chiến thắng cho Hội nghị Thượng đỉnh G20 đầu tiên được tổ chức tại châu Phi và mục tiêu của hội nghị là đặt các vấn đề, đặc biệt là các vấn đề ảnh hưởng đến các nước nghèo, lên hàng đầu trong chương trình nghị sự.

Trước đó, trong bài phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh vào sáng cùng ngày, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết: "Đã có sự đồng thuận và nhất trí áp đảo rằng một trong những nhiệm vụ nên thực hiện ngay từ đầu là... thông qua tuyên bố của chúng ta."

Ông cũng nhấn mạnh cam kết không để bất kỳ điều gì làm giảm giá trị, tầm vóc và tác động đến nhiệm kỳ Chủ tịch G20 đầu tiên của châu Phi.

Các hội nghị thượng đỉnh G20 thường kết thúc bằng một tuyên bố của các nhà lãnh đạo, trong đó nêu chi tiết của thỏa thuận chung.

Nam Phi cho biết Mỹ đang gây áp lực buộc hội nghị phải biến văn kiện cuối cùng thành một tuyên bố đơn phương từ nước chủ nhà. Tuy nhiên, hồi đầu tuần này, Tổng thống Nam Phi đã phản đối điều đó.

Mặc dù vậy, các nhà phân tích cho rằng định hướng của G20 có thể sẽ thay đổi mạnh mẽ do Mỹ sẽ tiếp quản vị trí Chủ tịch luân phiên tiếp theo./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị Thượng đỉnh G20 Sáng 22/11 (giờ địa phương), tại thành phố Johannesburg, Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn tham dự và phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị Thượng đỉnh G20.