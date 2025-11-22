Hội nghị Thượng đỉnh G20 tập trung vào tăng trưởng, việc làm, bất bình đẳng

Sáng 22/11 (giờ địa phương), Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) lần thứ 20 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Nasrec ở thành phố Johannesburg của Nam Phi, đánh dấu lần đầu tiên sự kiện cấp cao nhất của tổ chức này được diễn ra trên lục địa châu Phi.



Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Johannesburg, phát biểu khai mạc trước các nhà lãnh đạo và đại diện cấp cao từ các nền kinh tế lớn cùng với các đối tác châu Phi và các tổ chức quốc tế, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nhấn mạnh: “Hôm nay, khi mở đầu Hội nghị Thượng đỉnh G20, Nam Phi ý thức sâu sắc trách nhiệm lịch sử khi đưa tiếng nói và ưu tiên phát triển của châu Phi cùng các nước Nam bán cầu vào trung tâm nghị trình toàn cầu."

Với khẩu hiệu “Đoàn kết -Bình đẳng-Bền vững”, Nam Phi – nước Chủ tịch G20 năm 2025 – đã tổ chức hơn 130 cuộc họp trong suốt năm qua trên khắp Nam Phi, châu Phi và quốc tế, nhằm bảo vệ tính toàn vẹn và uy tín của diễn đàn này.



Tổng thống Nam Phi khẳng định 4 ưu tiên lớn của nhiệm kỳ gồm: tăng cường khả năng chống chịu và ứng phó thiên tai, hỗ trợ tái thiết sau thảm họa cho các nước dễ bị tổn thương; đảm bảo tính bền vững của nợ cho các nước thu nhập thấp, đặc biệt ở châu Phi; huy động tài chính quy mô lớn cho chuyển đổi năng lượng công bằng, tăng dòng vốn khí hậu cho các nền kinh tế đang phát triển; thúc đẩy chế biến khoáng sản chiến lược tại chỗ để tạo việc làm và tăng trưởng bao trùm.



Ngoài ra, ông Ramaphosa nhấn mạnh các vấn đề như tăng trưởng kinh tế bao trùm, công nghiệp hóa, bất bình đẳng, việc làm, an ninh lương thực và trí tuệ nhân tạo.

Ông hoan nghênh Cam kết Sevilla về tài chính phát triển, Báo cáo G20@20 Review (tổng kết 20 năm thành tựu và thách thức), Báo cáo của Hội đồng Chuyên gia châu Phi G20 (do nguyên Bộ trưởng Tài chính Nam Phi Trevor Manuel chủ trì) và Báo cáo của Ủy ban Đặc biệt về Bất bình đẳng Toàn cầu (do Giáo sư Joseph Stiglitz dẫn dắt).

Những tài liệu này sẽ được xem xét để thúc đẩy cải cách cấu trúc tài chính quốc tế và thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) đến năm 2030.



Ông Ramaphosa cũng nhấn mạnh sự cần thiết của chủ nghĩa đa phương để đối phó với những mối đe dọa mà nhân loại đang phải đối mặt ngày nay.

Ông cảm ơn tất cả các phái đoàn đã hợp tác với Nam Phi "một cách thiện chí để tạo ra một văn kiện kết quả G20 xứng đáng” và nhấn mạnh cam kết không để bất kỳ điều gì làm giảm giá trị, tầm vóc và tác động của nhiệm kỳ chủ tịch G20 đầu tiên của châu Phi."



Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 22-23/11 với trọng tâm thảo luận về tăng trưởng bao trùm, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, trí tuệ nhân tạo và cải cách quản trị kinh tế toàn cầu.

Với sự tham dự của nguyên thủ các nước G20 (trừ Mỹ), các quốc gia khách mời, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cùng lãnh đạo nhiều tổ chức quốc tế, hội nghị được kỳ vọng sẽ thông qua một tuyên bố chung mạnh mẽ, khẳng định giá trị của chủ nghĩa đa phương và cam kết “không để bất kỳ ai, bất kỳ cộng đồng nào và bất kỳ quốc gia nào bị bỏ lại phía sau.”



Mỹ sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào năm 2026 và ông Ramaphosa cho biết ông sẽ phải trao lại chức chủ tịch luân phiên cho một "chiếc ghế trống".

Trước đó, nước chủ nhà G20 Nam Phi đã từ chối lời đề nghị của Mỹ về việc cử Đại biện lâm thời từ Đại sứ quán đến để bàn giao chức Chủ tịch G20./

