Tổng thư ký LHQ cảnh báo "cơn bão" về nợ công và áp lực tài chính ở châu Phi

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 21/11 cảnh báo châu Phi và phần lớn các quốc gia đang phát triển đang phải đối mặt với một "cơn bão" của không gian tài chính ngày càng thu hẹp, nợ công gia tăng và một hệ thống tài chính toàn cầu đang bỏ rơi họ.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, phát biểu trước báo giới trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), diễn ra từ ngày 22-23/11 tại Johannesburg (Nam Phi), ông Guterres nêu rõ các quốc gia châu Phi hiện vẫn đang thiếu đại diện tại các cơ quan tài chính và quản trị toàn cầu, trong đó có cả Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ông Guterres hối thúc G20 thúc đẩy các cải cách, mang lại cho các nước đang phát triển, đặc biệt là châu Phi, một tiếng nói có ý nghĩa trong việc thiết lập các quy tắc toàn cầu. Ông kêu gọi một hệ thống quản trị toàn cầu toàn diện và công bằng hơn.

Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo G20 thúc đẩy quá trình chuyển đổi công bằng sang năng lượng tái tạo, lưu ý rằng 90% công suất điện mới được bổ sung trong năm ngoái đến từ năng lượng tái tạo và đầu tư vào năng lượng sạch toàn cầu đã đạt 2.000 tỷ USD, cao hơn 800 tỷ USD so với nhiên liệu hóa thạch.

Tuy nhiên, ông Guterres nói rằng chỉ một phần không đáng kể trong số này được đầu tư vào châu Phi, đồng thời nêu rõ châu Phi nên là trung tâm của cuộc cách mạng năng lượng sạch với tiềm năng năng lượng mặt trời và năng lượng gió khổng lồ.

Ông Guterres đặc biệt nhấn mạnh đến một quá trình chuyển đổi công bằng phải bao gồm điện khí hóa hoàn toàn châu Phi để cung cấp điện cho các hộ gia đình, trường học, phòng khám và các ngành công nghiệp, cũng như tạo việc làm cho thanh niên.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres đã đến Johannesburg vào ngày 21/11 để tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 đầu tiên diễn ra tại châu Phi - một hội nghị được tổ chức để giải quyết những thách thức mà các quốc gia nghèo hơn đang phải đối mặt.

Các thành viên G20 chiếm khoảng 85% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu và khoảng 2/3 dân số thế giới.

Nam Phi là thành viên châu Phi duy nhất của G20. Các phái đoàn từ 18 nền kinh tế lớn trên thế giới dự kiến sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg. Mỹ là nước duy nhất vắng mặt tại hội nghị này./.

