Benin: Binh sỹ đảo chính kiểm soát đài truyền hình quốc gia

Ngày 7/12, một nhóm binh sỹ ở Benin tuyên bố Tổng thống nước này Patrice Talon đã bị “phế truất”, chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng 4 năm sau. Thông tin này sau đó đã bị Phủ Tống thống bác bỏ.

Trên kênh truyền hình quốc gia Benin TV, nhóm binh sỹ tự xưng là “Ủy ban Quân sự tái thiết" (CMR) cho biết đã nhóm họp cùng ngày và nhất trí rằng “ông Patrice Talon bị miễn nhiệm chức vụ Tổng thống Cộng hòa”.

Truyền thông địa phương đưa tin có tiếng súng tại Trại Guezo, gần nơi ở của Tổng thống Talon tại Cotonou - thành phố lớn nhất Benin, và các binh sỹ đã giành quyền kiểm soát đài truyền hình quốc gia.

Trong khi đó, Phủ Tổng thống tuyên bố Tổng thống Talon vẫn an toàn và quân đội chính quy đã giành lại quyền kiểm soát tình hình. Trong khi đó, Ngoại trưởng Benin, ông Olushegun Adjadi Bakari, cho biết những kẻ âm mưu đảo chính chỉ mới kiểm soát được đài truyền hình nhà nước và tín hiệu đã bị cắt trong vài phút.

Một nguồn tin quân sự xác nhận tình hình đã "được kiểm soát" và nhóm binh sỹ âm mưu đảo chính chưa chiếm được dinh thự của Tổng thống Talon hoặc văn phòng tổng thống.

Tổng thống Talon, cựu doanh nhân 67 tuổi, dự kiến sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ hai và chuyển giao quyền lực vào tháng 4/2026. Hai nhiệm kỳ của ông Talon, kéo dài 10 năm, đánh dấu đà tăng trưởng kinh tế vững chắc của quốc gia Tây Phi này nhưng cũng chứng kiến sự gia tăng bạo lực thánh chiến.

Tây Phi đã trải qua một số cuộc đảo chính trong những năm gần đây, bao gồm cả ở các nước láng giềng phía Bắc của Benin là Niger và Burkina Faso, cũng như Mali, Guinea và gần đây nhất là Guinea-Bissau./.

