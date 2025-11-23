Hội nghị G20: Thủ tướng gặp Tổng thư ký Liên hợp quốc và Thủ tướng Australia

Tổng Thư ký Antonio Guterres nhấn mạnh Liên hợp quốc sẽ tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, đặc biệt là ứng phó biến đổi khí hậu và triển khai mục tiêu phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và có các hoạt động song phương tại Nam Phi, chiều 22/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Thủ tướng Australia Anthony Albanese.

Trong cuộc gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của Tổng Thư ký trong việc gắn kết G20 với các mục tiêu toàn cầu, hỗ trợ các nước đang phát triển thực hiện SDGs.

Tổng Thư ký Guterres cảm ơn Việt Nam đã đăng cai thành công Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về tội phạm mạng; khẳng định việc Việt Nam hai năm liên tiếp được mời dự G20 là minh chứng cho uy tín và vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu. Ông chia sẻ sâu sắc với Việt Nam về những thiệt hại do bão lũ và cho biết Liên hợp quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả.

Trong cuộc gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Australia đã hỗ trợ hơn 3 triệu AUD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Thủ tướng đề nghị hai bên triển khai hiệu quả Chương trình hành động, duy trì đối thoại cấp cao, thúc đẩy thương mại hai chiều sớm đạt 20 tỷ USD và tạo thuận lợi cho hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau. Việt Nam cũng mong mở rộng hợp tác về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, AI, công nghệ xanh và giao lưu văn hóa./.