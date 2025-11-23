Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Hà Lan và Thủ tướng Singapore

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp cùng tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Cộng hòa Nam Phi, sáng 23/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.

Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với Việt Nam trước những tổn thất nặng nề của các đợt bão lũ, khẳng định cùng là quốc gia ven biển, Hà Lan chia sẻ sâu sắc những ảnh hưởng ngày càng phức tạp, nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Việt Nam trong ứng phó biến đổi khí hậu, làm sâu sắc hơn nữa 2 khuôn khổ Đối tác chiến lược ngành về ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chương trình, dự án hợp tác tại những vùng dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn sự hỗ trợ của Hà Lan trong ứng phó biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long và chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến Nhà vua và Hoàng Hậu Hà Lan, mong sớm đón Nhà vua và Hoàng hậu thăm Việt Nam, đồng thời mời Thủ tướng Hà Lan sang thăm Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng tăng cường toàn diện quan hệ với Hà Lan - đối tác tin cậy, bạn bè tốt, đồng thời là đối tác thương mại, đầu tư lớn nhất của Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam; đề nghị Hà Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác đầu tư giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi; thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ ‘‘Thẻ vàng” IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam; cũng như tăng cường hơn nữa hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), cơ sở dữ liệu.

Thủ tướng Hà Lan khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Hà Lan tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương; nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao trên tất cả các kênh; khẳng định Hà Lan quan tâm hợp tác thương mại, đầu tư với Việt Nam và đã cử đoàn Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác phát triển Hà Lan cùng Đoàn doanh nghiệp tới Việt Nam để trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác; đề nghị Việt Nam ủng hộ các doanh nghiệp Hà Lan tham gia các dự án quan trọng tại Việt Nam.

Thủ tướng Hà Lan nhất trí với đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, chuyển đổi xanh, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, nông nghiệp bền vững.

Hai bên nhất trí nghiên cứu nội hàm hợp tác để đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới trong thời gian tới; phối hợp chặt chẽ triển khai các kết quả và cam kết của các chuyến thăm cấp cao; tiếp tục triển khai hiệu quả và tận dụng tốt cơ hội to lớn từ hiệp định EVFTA và làm sâu sắc hơn nữa 2 khuôn khổ Đối tác chiến lược ngành về ứng phó với biến đổi khí hậu và nông nghiệp bền vững.

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương, đồng thời trao đổi về một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại cuộc gặp Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến Thủ tướng Singapore, Tổng Thư ký đảng Hành động nhân dân Singapore Lawrence Wong cùng các lãnh đạo cấp cao Singapore.

Thủ tướng Lawrence Wong chia sẻ sâu sắc với những mất mát, thiệt hại về người và tài sản trong các đợt lũ lụt tại Việt Nam.

Hai Thủ tướng đánh giá cao kết quả cuộc họp thường niên lần 2 giữa Thủ tướng hai nước Việt Nam-Singapore tháng 10/2025 tại Malaysia vừa qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các kết quả và thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Singapore, trong đó có Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2025-2030.

Về một số lĩnh vực hợp tác cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Singapore phối hợp đưa hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh giữa hai nước phát triển thiết thực hơn, tham vọng hơn.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai xây dựng các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) thế hệ thứ hai; xây dựng trung tâm dữ liệu và kết nối dữ liệu giữa hai nền kinh tế; tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam và thúc đẩy quá trình giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước nhiều hơn.

Bày tỏ đồng tình với các đề xuất mà Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu, Thủ tướng Lawrence Wong khẳng định Singapore sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược; nhất trí đề xuất của phía Việt Nam về kết nối cơ sở dữ liệu, trước mắt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và dân cư, nghiên cứu phát triển trung tâm dữ liệu tại VSIP nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước làm ăn, kinh doanh.

Cho biết năm 2027 Singapore sẽ đảm nhận cương vị Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong khi Việt Nam là Chủ tịch Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Thủ tướng Lawrence Wong đề nghị hai nước phối hợp chặt chẽ, qua đó góp phần làm nên thành công của mỗi bên trong trọng trách Chủ tịch luân phiên ASEAN và Chủ tịch APEC 2027./.

