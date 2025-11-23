Malaysia mong muốn tăng cường hợp tác để giải quyết bất bình đẳng thương mại

Malaysia kêu gọi các quốc gia thành viên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) triển khai thực chất và hiệu quả các biện pháp giải quyết trạng bất bình đẳng thương mại kéo dài trên toàn cầu, đặc biệt là những quốc gia đang có nhiều ảnh hưởng đối với khu vực Nam bán cầu.

Trả lời phỏng vấn bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20, Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim lưu ý mặc dù các cuộc thảo luận gần đây của G20 cho thấy những nỗ lực rõ ràng trong việc hướng đến sự đồng thuận đối với thương mại đa phương, song kết quả đạt được của các cơ chế đầu tư và mục tiêu thu hẹp khoảng cách kinh tế giữa các quốc gia vẫn còn hạn chế.

Thủ tướng Anwar, đồng thời là Bộ trưởng Tài chính Malaysia, nhấn mạnh rằng các quốc gia ở châu Âu và Bắc bán cầu nên sử dụng các cơ chế trong G20 để giải quyết tình trạng bất bình đẳng nghiêm trọng đang ảnh hưởng đến Nam bán cầu.

Trong thời gian quá dài, các hoạt động thương mại không công bằng và tình trạng khai thác tài nguyên tại các nước nghèo vẫn chưa được giải quyết.

Mặc dù thừa nhận rằng vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng Thủ tướng Anwar vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bày tỏ những mối quan ngại này tại các diễn đàn toàn cầu.

Cụ thể, ông phát biểu: “Điều quan trọng là chúng ta phải đạt được sự đồng thuận nào đó về vấn đề này. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng ít nhất một số người trong chúng ta nên bày tỏ quan điểm của mình bằng những ngôn từ mạnh mẽ.”

Về khả năng trở thành thành viên của BRICS, Thủ tướng Anwar chia sẻ với sự ủng hộ từ các nước như Nam Phi, Trung Quốc, Ấn Độ và Nga, Malaysia sẽ tiếp tục theo đuổi tiến trình gia nhập.

Tuy nhiên, điều quan trọng là BRICS phải tập trung vào các lĩnh vực mới, khoa học công nghệ và tăng cường hoạt động thương mại nội khối, đồng thời tiếp tục hợp tác với Mỹ và các quốc gia châu Âu.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Thủ tướng Anwar đã chia sẻ thêm các thông tin liên quan đến trọng tâm kinh tế của Malaysia và chính sách xã hội, quan hệ Malaysia -Nam Phi, ASEAN và BRICS.

Trong khi đó, trên mạng xã hội, Bộ trưởng Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz cho biết, quan hệ thương mại và đầu tư với Liên minh châu Phi, đặc biệt là Nam Phi, là ưu tiên hàng đầu của Malaysia.

Cụ thể, Nam Phi là đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia tại châu Phi vào năm 2024, đạt 1,71 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Malaysia sang Nam Phi đạt 840 triệu USD và kim ngạch nhập khẩu đạt 870 triệu USD.

Malaysia hy vọng rằng mối quan hệ chặt chẽ này sẽ tiếp tục phát triển và mang lại lợi ích chung cho người dân và cả hai quốc gia.

Bộ trưởng Abdul Aziz cho rằng đây là thời điểm để Malaysia nâng cao hơn nữa vị thế trên trường quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh Malaysia đã ghi nhận mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 5,2% trong quý 3 năm 2025 và đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2025 từ 4% đến 4,8%.

Trong chín tháng của năm 2025, Malaysia đã thu hút được 68,79 tỷ USD vốn đầu tư được phê duyệt, trong đó đầu tư nước ngoài chiếm 52,9%./.

