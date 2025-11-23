Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo các nước, tổ chức nhân Hội nghị G20

Sáng 22/11, tại Johanesburg, Cộng hòa Nam Phi, nhân dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp, tiếp xúc với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế.

Tại các cuộc gặp, lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế đã gửi lời chia buồn và chia sẻ sâu sắc với nhân dân Việt Nam về những mất mát về con người và tài sản trong các đợt bão lũ vừa qua./.