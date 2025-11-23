Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị G20
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2025.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nam Phi, chiều 22/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Phó Tổng thống Zimbabwe Constantino Chiwenga.
Sáng 22/11, tại Johanesburg, Cộng hòa Nam Phi, nhân dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp, tiếp xúc với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế.
Lúc 2h giờ sáng 23/11 (giờ Nam Phi), Thủ tướng Phạm Minh Chính họp khẩn trực tuyến từ Nam Phi đến các tỉnh, thành đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ để triển khai các phương án khắc phục hậu quả.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với lãnh đạo các quốc gia như Canada, Angola, Saudi Arabia, Ethiopia, Zimbabwe, thúc đẩy hợp tác toàn diện và phát triển bền vững.
Thủ tướng Chính phủ tổ chức cuộc họp nhằm cập nhật tình hình mưa lũ, cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống mưa lũ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Ba nhà lãnh đạo hoan nghênh việc thiết lập Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP-EU trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động sâu sắc, đối mặt với nhiều thách thức.
Đại sứ Đỗ Hùng Việt đã chia sẻ tầm quan trọng và sự cần thiết cần củng cố tiến trình NPT, những ưu tiên và hoạt động Việt Nam sẽ thúc đẩy trên cương vị Chủ tịch NPT RevCon 11.
Tại các cuộc tiếp, hội đàm, Lãnh đạo Việt Nam tin tưởng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước.
Sáng 22/11 (giờ địa phương), tại thành phố Johannesburg, Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn tham dự và phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị Thượng đỉnh G20.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Tổng thống Hàn Quốc, Thủ tướng Ấn Độ, Thủ tướng Tây Ban Nha để trao đổi và thúc đẩy hợp tác song phương cũng như chia sẻ các vấn quốc tế cùng quan tâm.
Trong hai ngày 20–21/11/2025, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã đại diện Việt Nam tham dự Diễn đàn Bộ trưởng về hợp tác khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương lần thứ tư (IPMF-4).
Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc bày tỏ nhất trí cao với các định hướng hợp tác mà Lãnh đạo Việt Nam nêu, khẳng định sẽ nỗ lực phối hợp thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam-Séc.
Hiện tại, có những thế lực lợi dụng những hậu quả đáng tiếc do thiên tai gây ra để phủ nhận kết quả của chính sách tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp.
Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và quan tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Tây Ban Nha, Đối tác chiến lược đầu tiên của Việt Nam tại châu Âu.
Ngày 22/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã đến thăm, trao quà tặng người dân vùng rốn lũ ở xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai.
Ngày 22/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường Trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nam Phi, sáng 22/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Hoàng Thái tử Abu Dhabi thuộc UAE, Thủ tướng Tây Ban Nha...
Sáng 22/11, Nhà Trưng bày Hoàng Sa (Đà Nẵng) phối hợp tổ chức Ngày hội “Di sản văn hóa biển”, hướng đến tôn vinh giá trị di sản văn hóa biển đảo và khẳng định chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam.
Sáng 22/11 (giờ địa phương), tại thành phố Johannesburg, Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 với chủ đề "Đoàn kết, Bình đẳng và Phát triển bền vững."
Lâm Đồng đề xuất, kiến nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ kinh phí để địa phương thực hiện công tác khắc phục với số tiền 800 tỷ đồng; 1.000 tấn gạo; trang thiết bị phục vụ phòng, chống thiên tai.
Hàn Quốc là một trong những đối tác đầu tư quan trọng ở Ninh Bình với 218 dự án đầu tư, tổng vốn đầu tư là 2,69 tỷ USD, chiếm 18,76% tổng vốn FDI trên địa bàn tỉnh.
Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ngập nặng tại thôn Huỳnh Mai (xã Tuy Phước) và thôn Lạc Điền (xã Tuy Phước Đông), những địa phương bị thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ.
Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo tỉnh Khánh Hòa tập trung cao độ, ưu tiên cao nhất cho nhiệm vụ cấp bách là cứu trợ nhân dân, với tinh thần bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, lập pháp cần chuyển từ tư duy “tiền kiểm,” “an toàn tuyệt đối” sang chủ động chấp nhận rủi ro có kiểm soát, mở rộng không gian cho đổi mới sáng tạo.
Ngày 22/11, tại Khánh Hoà, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thăm, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Diên Điền bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại biểu thảo luận, làm rõ những thành tựu đạt được; đề xuất các giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác xây dựng pháp luật...
Sáng 22/11, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Diễn đàn xây dựng pháp luật lần thứ nhất với chủ đề “Hoàn thiện thể chế, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.”
Đại sứ Nguyễn Văn Hải nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-El Salvador được vun đắp trên nền tảng lịch sử, sự tôn trọng và lợi ích chung và Việt Nam không ngừng thúc đẩy quan hệ với El Salvador trên 3 trụ cột.
Việc Việt Nam liên tiếp được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 thể hiện sự ghi nhận ngày càng cao của cộng đồng quốc tế đối với đóng góp tích cực của Việt Nam.
Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Nam Phi góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới, trên cơ sở tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, ưu tiên đảm bảo an toàn và sức khỏe cho nhân dân.