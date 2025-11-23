Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Phó Tổng thống Zimbabwe

Nhân chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nam Phi, chiều 22/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Phó Tổng thống Zimbabwe Constantino Chiwenga.

ttxvn-thu-tuong-gap-pho-tong-thong-zimbabwe-3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Phó Tổng thống Zimbabwe Constantino Chiwenga. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-gap-pho-tong-thong-zimbabwe-1.jpg
ttxvn-thu-tuong-gap-pho-tong-thong-zimbabwe-4.jpg
ttxvn-thu-tuong-gap-pho-tong-thong-zimbabwe-2.jpg
(TTXVN/Vietnam+)
#Hội nghị Thượng đỉnh G20 #Thủ tướng Phạm Minh Chính #Phó Tổng thống Zimbabwe #Constantino Chiwenga Nam Phi Zimbabwe
