Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Phó Tổng thống Zimbabwe

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp, tiếp xúc với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế để trao đổi, thúc đẩy hợp tác song phương và chia sẻ các vấn quốc tế cùng quan tâm.