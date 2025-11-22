Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo nhiều nước và tổ chức quốc tế

Sáng 22/11 theo giờ địa phương, tại Johanesburg, Cộng hòa Nam Phi, nhân dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp, tiếp xúc với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế để trao đổi, thúc đẩy hợp tác song phương và chia sẻ các vấn quốc tế cùng quan tâm.

Tại các cuộc gặp, lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế đã gửi lời chia buồn và chia sẻ sâu sắc với nhân dân Việt Nam về những mất mát về con người và tài sản trong các đợt bão lũ vừa qua.

Quan hệ Việt Nam-UAE phát triển tích cực

Tại cuộc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Hoàng thái tử Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Khaled bin Mohamed Al Nahyan, hai bên bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-UAE, nhất là sau 1 năm hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện và ký kết Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam-UAE (CEPA) trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng đến UAE tháng 10/2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi, lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Quốc vương và lãnh đạo cấp cao UAE sớm thăm Việt Nam để phát triển quan hệ song phương lên tầm cao mới; nhắc lại ấn tượng sâu sắc về chuyến thăm UAE năm 2024, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố quan hệ hợp tác với UAE, một trong những trung tâm kinh tế và tài chính hàng đầu thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hai bên cần tích cực phối hợp tổ chức Hội nghị Đầu tư UAE-Việt Nam tại Việt Nam dự kiến tháng 4/2026, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh lương thực, công nghiệp Halal.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị UAE đẩy mạnh đầu tư và hỗ trợ Việt Nam xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, thúc đẩy sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam-Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC).

Hoàng thái tử Khaled bin Mohamed Al Nahyan khẳng định UAE luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam, một trong những đối tác thương mại và đầu tư quan trọng của UAE tại khu vực Đông Nam Á; nhất trí cao với những đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính về tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, khoa học-công nghệ, quốc phòng và du lịch, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện và Hiệp định CEPA; cho biết sẽ cử các đoàn UAE trong lĩnh vực đầu tư, hợp tác tài chính... sớm thăm Việt Nam để thúc đẩy các dự án cụ thể.

Hoàng thái tử Khaled bin Mohamed Al Nahyan cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng về hợp tác thể thao, đặc biệt là hỗ trợ phát triển bóng đá trẻ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Hoàng Thái tử Abu Dhabi thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhân dịp này, hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và quốc tế, trong đó có tiến trình tái thiết Dải Gaza trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế.

Brazil đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam

Gặp lại Tổng thống Brazil Lula da Silva, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Brazil kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược.

Tổng thống Lula da Silva khẳng định đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam, bày tỏ mong muốn và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Brazil-Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn những tình cảm đặc biệt của Tổng thống Lula da Silva dành cho Việt Nam và hoan nghênh Chính phủ Brazil đã quyết định công nhận Quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh và nhất trí tạo thuận lợi hơn nữa cho đầu tư, thương mại, mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản của nhau, thúc đẩy sớm khởi động và hoàn tất đàm phán Hiệp định Ưu đãi thương mại (PTA) giữa Việt Nam với Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR). Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác nông nghiệp, đặc biệt là hợp tác sản xuất và xuất khẩu càphê.

Thổ Nhĩ Kỳ coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực châu Á

Tại cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: TTXVN phát)

Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực châu Á.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hai nước còn nhiều tiềm năng phát triển lên tầm cao mới, nhất trí tiếp tục phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch song phương 4 tỷ USD, đồng thời nghiên cứu hình thành những khuôn khổ mới nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại và đầu tư, trong đó có việc thúc đẩy một Hiệp định thương mại tự do giữa hai nước.

Đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Malaysia đi vào chiều sâu và thực chất

Tại cuộc gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa chúc mừng Malaysia tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những nỗ lực của các bộ, ngành hai nước khẩn trương triển khai các lĩnh vực hợp tác, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Malaysia đi vào chiều sâu và thực chất.

Thủ tướng Anwar Ibrahim ủng hộ đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc hai bên sớm ký văn kiện hợp tác trong lĩnh vực phát triển công nghiệp Halal, phối hợp triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường hợp tác biển, phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin kịp thời và đầy đủ về vấn đề tàu cá, ngư dân và đối xử nhân đạo với tàu cá và ngư dân Việt Nam bị bắt giữ trong vùng biển của Malaysia trên tinh thần nhân đạo và phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại Phiên toàn thể Hội nghị Thượng đỉnh G20. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Việt Nam-Algeria sẽ tiến hành nghiên cứu ngay một số dự án hợp tác

Tại cuộc gặp Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về kết quả chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến nước này rất hiệu quả, thực chất, mở ra giai đoạn mới cho quan hệ hai bên; đặc biệt ngay sau cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng tại thủ đô Algiers, các bộ ngành và doanh nghiệp hai nước đã có nhiều cuộc tiếp xúc, trao đổi trực tiếp để thúc đẩy khả năng hợp tác.

Hai Thủ tướng thống nhất hai bên sẽ tiến hành nghiên cứu ngay một số dự án hợp tác cụ thể trong lĩnh vực nông nghiệp và năng lượng.

Quyết tâm đưa kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Indonesia đạt mục tiêu 18 tỷ USD

Tại cuộc gặp Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Rakan, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương với dấu mốc lịch sử nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Indonesia tháng 3/2025, trong đó hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng.

Phó Tổng thống Indonesia nhất trí hai bên tích cực phối hợp xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2025-2030 và tạo điều kiện mở cửa thị trường cho hàng hóa, nông sản hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai nước tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp và các lĩnh vực tiềm năng như kinh tế số, chuyển đổi xanh, năng lượng, quyết tâm đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 18 tỷ USD.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc cùng với các nước ASEAN thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hợp tác, đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì và củng cố lập trường của ASEAN về tình hình Biển Đông và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Thủ tướng đề nghị WB hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy các dự án có quy mô lớn

Tại cuộc gặp với Chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB) Ajay Banga, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định luôn trân trọng sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của WB trong suốt thời gian qua, khẳng định quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước.

Chủ tịch WB Ajay Banga bày tỏ ấn tượng với những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra và khẳng định tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ tư vấn cho Việt Nam bảo đảm mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị WB hỗ trợ Việt Nam có thêm nguồn lực để thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, phối hợp thúc đẩy các dự án có quy mô lớn, có ý nghĩa xoay chuyển tình thế trong các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu, hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đề ra.

Chủ tịch WB bày tỏ ủng hộ cách tiếp cận và đề xuất của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nhất trí hai bên sẽ trao đổi cụ thể trong thời gian sớm nhất.

WTO ca ngợi thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam

Tại cuộc gặp với Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ một hệ thống thương mại đa phương mở, minh bạch, công bằng và dựa trên luật lệ với vai trò trung tâm của WTO.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp bà Ngozi Okonjo-Iweala, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). (Ảnh: TTXVN phát)

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala ca ngợi thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, những biện pháp Việt Nam đã triển khai với xu hướng bảo hộ thương mại, hoan nghênh Việt Nam tiếp tục ủng hộ hệ thống thương mại tự do đa phương và ủng hộ cải cách WTO./.

