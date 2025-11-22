Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20

Sáng 22/11 (giờ địa phương), tại thành phố Johannesburg, Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 với chủ đề "Đoàn kết, Bình đẳng và Phát triển bền vững."

ttxvn-thu-tuong-pham-minh-chinh-du-khai-mac-hoi-nghi-g20-2.jpg
Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-pham-minh-chinh-du-khai-mac-hoi-nghi-g20-1.jpg
Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-pham-minh-chinh-du-khai-mac-hoi-nghi-g20-3.jpg
Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Hội nghị Thượng đỉnh G20 #Thủ tướng Phạm Minh Chính #Phiên khai mạc Nam Phi
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và chỉ đạo Diễn đàn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Diễn đàn xây dựng pháp luật lần thứ nhất

Sáng 22/11, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Diễn đàn xây dựng pháp luật lần thứ nhất với chủ đề “Hoàn thiện thể chế, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.”

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Trí tuệ nhân tạo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thông cáo báo chí số 26 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV

Quốc hội khóa XV thảo luận về các dự án Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật sửa đổi Luật Chuyển giao công nghệ và Luật Công nghệ cao (sửa đổi). Các đại biểu nhất trí cao với nội dung Chính phủ đề xuất và đưa ra ý kiến về chính sách công nghệ cao.