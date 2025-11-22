Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20

Thông tin cơ bản về nhóm G20 và sự tham gia của Việt Nam
Việc Việt Nam liên tiếp được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 thể hiện sự ghi nhận ngày càng cao của cộng đồng quốc tế đối với đóng góp tích cực của Việt Nam.
Sáng 22/11 (giờ địa phương), tại thành phố Johannesburg, Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 với chủ đề "Đoàn kết, Bình đẳng và Phát triển bền vững."
Lâm Đồng đề xuất, kiến nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ kinh phí để địa phương thực hiện công tác khắc phục với số tiền 800 tỷ đồng; 1.000 tấn gạo; trang thiết bị phục vụ phòng, chống thiên tai.
Hàn Quốc là một trong những đối tác đầu tư quan trọng ở Ninh Bình với 218 dự án đầu tư, tổng vốn đầu tư là 2,69 tỷ USD, chiếm 18,76% tổng vốn FDI trên địa bàn tỉnh.
Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ngập nặng tại thôn Huỳnh Mai (xã Tuy Phước) và thôn Lạc Điền (xã Tuy Phước Đông), những địa phương bị thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ.
Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo tỉnh Khánh Hòa tập trung cao độ, ưu tiên cao nhất cho nhiệm vụ cấp bách là cứu trợ nhân dân, với tinh thần bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, lập pháp cần chuyển từ tư duy “tiền kiểm,” “an toàn tuyệt đối” sang chủ động chấp nhận rủi ro có kiểm soát, mở rộng không gian cho đổi mới sáng tạo.
Ngày 22/11, tại Khánh Hoà, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thăm, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Diên Điền bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại biểu thảo luận, làm rõ những thành tựu đạt được; đề xuất các giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác xây dựng pháp luật...
Sáng 22/11, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Diễn đàn xây dựng pháp luật lần thứ nhất với chủ đề “Hoàn thiện thể chế, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.”
Đại sứ Nguyễn Văn Hải nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-El Salvador được vun đắp trên nền tảng lịch sử, sự tôn trọng và lợi ích chung và Việt Nam không ngừng thúc đẩy quan hệ với El Salvador trên 3 trụ cột.
Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Nam Phi góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới, trên cơ sở tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, ưu tiên đảm bảo an toàn và sức khỏe cho nhân dân.
Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh cho biết chuyến thăm Campuchia lần này nhằm trao đổi kinh nghiệm về công tác tuyên giáo, dân vận, dân tộc và tôn giáo...
Cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Đảng ANC Mbalula thể hiện quyết tâm của hai bên trong củng cố quan hệ chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất và phối hợp tại các cơ chế đa phương.
Chiều 21/11/2025, giờ địa phương (đêm cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thành phố Pretoria, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi.
Chiều 21/11/2025, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thư ký Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) Fikile Mbalula.
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam kiên trì mở cửa và ủng hộ hệ thống thương mại tự do, công bằng, dựa trên luật lệ, đẩy mạnh đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối tác và thị trường.
Kết luận số 210-KL/TW nêu rõ kết quả đạt được sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; và để tiếp tục đẩy mạnh cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy...
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 5 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ tại một số địa phương.
Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.
Ông Hồ Thanh Hải, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế, được điều động và bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, thời hạn 5 năm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam-Nam Phi lên Đối tác Chiến lược, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng, toàn diện, bền vững trên mọi lĩnh vực.
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo hành lang pháp lý, tạo thuận lợi cho các nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Quốc hội khóa XV thảo luận về các dự án Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật sửa đổi Luật Chuyển giao công nghệ và Luật Công nghệ cao (sửa đổi). Các đại biểu nhất trí cao với nội dung Chính phủ đề xuất và đưa ra ý kiến về chính sách công nghệ cao.
Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik nhấn mạnh Hàn Quốc sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trên chặng đường thực hiện mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn hai nước tiếp tục là những người bạn thân thiết, đối tác đồng hành tin cậy trên chặng đường hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng phát triển của hai nước.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định mặc dù thế giới đã trải qua nhiều biến động sâu sắc nhưng quan hệ Việt Nam-Séc luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp và phát triển tích cực.
Chiều 21/11/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil thăm chính thức Việt Nam.
Cơ quan chức năng trình Quốc hội xem xét, quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành văn bản, bổ sung vào chương trình kỳ họp và xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Nam Phi Ciryl Ramaphosa chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Nam Phi lên Đối tác Chiến lược - dấu mốc lịch sử đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, trên cơ sở tin cậy.
Tập thể Thường trực Hội đồng Nhân dân sẽ nâng cao chất lượng giám sát, quyết định vấn đề quan trọng của địa phương; tăng cường tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số.