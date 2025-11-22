Thông tin cơ bản về nhóm G20 và sự tham gia của Việt Nam

Việc Việt Nam liên tiếp được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 thể hiện sự ghi nhận ngày càng cao của cộng đồng quốc tế đối với đóng góp tích cực của Việt Nam.

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Nam Phi, Chủ tịch G20 năm 2025, Matamela Cyril Ramaphosa, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nam Phi ngày 22 và 23/11/2025.

Đây là lần thứ 7 Việt Nam được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh (HNTĐ) G20.

Việc Việt Nam liên tiếp được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 (năm 2024 tại Brazil và năm 2025 tại Nam Phi), dù không đảm nhiệm các vị trí Chủ tịch/chủ nhà của các cơ chế đa phương, thể hiện sự ghi nhận ngày càng cao của cộng đồng quốc tế đối với đóng góp tích cực của Việt Nam tại các diễn đàn có vai trò và ảnh hưởng toàn cầu như G20./.

Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2025: Đoàn kết, bình đẳng và phát triển bền vững Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2025 được tổ chức tại thành phố Johannesburg, Nam Phi ngày 22 và 23/11 với chủ đề “Đoàn kết, Bình đẳng và Phát triển bền vững."