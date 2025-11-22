Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2025: Đoàn kết, bình đẳng và phát triển bền vững

Việc lựa chọn bầu ra đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới là nhiệm vụ trọng tâm của Hà Nội trong năm 2026.