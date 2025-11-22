Chính trị

Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2025: Đoàn kết, bình đẳng và phát triển bền vững

Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2025 được tổ chức tại thành phố Johannesburg, Nam Phi ngày 22 và 23/11 với chủ đề “Đoàn kết, Bình đẳng và Phát triển bền vững."

infographics-hoi-nghi-thuong-dinh-g20-1.jpg

Hội nghị tập trung vào bốn trọng tâm: tăng cường khả năng chống chịu và ứng phó với thiên tai; thúc đẩy quản lý nợ bền vững đối với các quốc gia thu nhập thấp; huy động tài chính cho chuyển đổi năng lượng công bằng; tận dụng khoáng sản thiết yếu phục vụ tăng trưởng bao trùm và bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hội nghị Thượng đỉnh G20 #G20 #Ứng phó với thiên tai Nam Phi
Theo dõi VietnamPlus

Hội nghị thượng đỉnh G20

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Trí tuệ nhân tạo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thông cáo báo chí số 26 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV

Quốc hội khóa XV thảo luận về các dự án Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật sửa đổi Luật Chuyển giao công nghệ và Luật Công nghệ cao (sửa đổi). Các đại biểu nhất trí cao với nội dung Chính phủ đề xuất và đưa ra ý kiến về chính sách công nghệ cao.