Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2025: Đoàn kết, bình đẳng và phát triển bền vững

Hội nghị tập trung vào bốn trọng tâm: tăng cường khả năng chống chịu và ứng phó với thiên tai; thúc đẩy quản lý nợ bền vững đối với các quốc gia thu nhập thấp; huy động tài chính cho chuyển đổi năng lượng công bằng; tận dụng khoáng sản thiết yếu phục vụ tăng trưởng bao trùm và bền vững./.
Tin cùng chuyên mục
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm nhân dân vùng lũ Đắk Lắk
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, ưu tiên đảm bảo an toàn và sức khỏe cho nhân dân.
Tăng cường tin cậy chính trị và đoàn kết nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia
Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh cho biết chuyến thăm Campuchia lần này nhằm trao đổi kinh nghiệm về công tác tuyên giáo, dân vận, dân tộc và tôn giáo...
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Nam Phi
Thủ tướng cho biết trong các cuộc làm việc, Thủ tướng đề nghị phía Nam Phi tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt, làm việc ổn định, hội nhập tốt vào xã hội Nam Phi.
Thủ tướng gặp Tổng Thư ký Đảng ANC: Thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam-Nam Phi
Cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Đảng ANC Mbalula thể hiện quyết tâm của hai bên trong củng cố quan hệ chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất và phối hợp tại các cơ chế đa phương.
Thủ tướng gặp cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi
Chiều 21/11/2025, giờ địa phương (đêm cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thành phố Pretoria, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thư ký Đảng Đại hội Dân tộc Phi
Chiều 21/11/2025, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thư ký Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) Fikile Mbalula.
Việt Nam khẳng định việc ủng hộ hệ thống thương mại tự do, công bằng
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam kiên trì mở cửa và ủng hộ hệ thống thương mại tự do, công bằng, dựa trên luật lệ, đẩy mạnh đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối tác và thị trường.
Kết luận số 210-KL/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
Kết luận số 210-KL/TW nêu rõ kết quả đạt được sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; và để tiếp tục đẩy mạnh cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy...
Bộ Chính trị chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung Bộ gây ra
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 5 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ tại một số địa phương.
Nhân sự mới 5 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lai Châu, Đồng Nai
Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.
Quảng Trị có tân Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Ông Hồ Thanh Hải, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế, được điều động và bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, thời hạn 5 năm.
Toàn văn Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Nam Phi
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam-Nam Phi lên Đối tác Chiến lược, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng, toàn diện, bền vững trên mọi lĩnh vực.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo hành lang pháp lý, tạo thuận lợi cho các nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Thông cáo báo chí số 26 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV
Quốc hội khóa XV thảo luận về các dự án Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật sửa đổi Luật Chuyển giao công nghệ và Luật Công nghệ cao (sửa đổi). Các đại biểu nhất trí cao với nội dung Chính phủ đề xuất và đưa ra ý kiến về chính sách công nghệ cao.
Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik nhấn mạnh Hàn Quốc sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trên chặng đường thực hiện mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn hai nước tiếp tục là những người bạn thân thiết, đối tác đồng hành tin cậy trên chặng đường hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng phát triển của hai nước.
Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc
Chủ tịch Quốc hội khẳng định mặc dù thế giới đã trải qua nhiều biến động sâu sắc nhưng quan hệ Việt Nam-Séc luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp và phát triển tích cực.
Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc
Chiều 21/11/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil thăm chính thức Việt Nam.
Đề nghị sửa đổi Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị và cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng
Cơ quan chức năng trình Quốc hội xem xét, quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành văn bản, bổ sung vào chương trình kỳ họp và xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10.
Chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam-Nam Phi lên Đối tác Chiến lược
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Nam Phi Ciryl Ramaphosa chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Nam Phi lên Đối tác Chiến lược - dấu mốc lịch sử đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, trên cơ sở tin cậy.
Sơn La: Kiện toàn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
Tập thể Thường trực Hội đồng Nhân dân sẽ nâng cao chất lượng giám sát, quyết định vấn đề quan trọng của địa phương; tăng cường tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số.
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông Hoàng Nguyên Dinh, Nguyễn Công Vinh và Trần Văn Bảy.
Thủ tướng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa
Chiều 21/11/2025 (giờ địa phương), tại thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Cộng hòa Nam Phi, Chủ tịch G20 năm 2025, Matamela Cyril Ramaphosa.
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV: Hình thành hệ thống thống kê thông suốt
Đại biểu tán thành với phạm vi sửa đổi, bổ sung tập trung vào những vấn đề cấp thiết, kịp thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thống kê.
Doanh nghiệp Việt Nam-Nam Phi tăng kết nối, hướng tới các dự án hợp tác mới
Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Nam Phi mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp hai nước, hướng tới tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư, đóng góp vào sự phát triển bền vững của cả hai quốc gia.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc
Chiều 21/11/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Woo Won Shik đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp Nam Phi
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các đối tác Nam Phi về thúc đẩy hợp tác kinh tế, dầu khí, năng lượng và hàng không, khẳng định Việt Nam sẵn sàng đón nhà đầu tư và mở rộng kết nối với thị trường châu Phi.
Bộ Nội vụ: Thông tin tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh thành là không chính xác
Bộ Nội vụ khẳng định Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.
Hà Nội: Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thắng lợi các cuộc bầu cử
Việc lựa chọn bầu ra đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới là nhiệm vụ trọng tâm của Hà Nội trong năm 2026.
Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh: Lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo
Những hoạt động giám sát chuyên đề, phản biện xã hội nhiệm kỳ qua đã góp phần tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, hạn chế đơn thư khiếu nại, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền.