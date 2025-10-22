Tòa án Tối cao Brazil phạt tù 7 đối tượng liên quan âm mưu đảo chính

Ngày 21/10, Tòa án Tối cao Brazil đã tuyên án lên tới 17 năm tù đối với 7 đối tượng liên quan đến âm mưu đảo chính dưới thời cựu Tổng thống Jair Bolsonaro.

Theo Thẩm phán Alexandre de Moraes, tòa đã kết án 1 cảnh sát liên bang, 5 quân nhân cùng 1 người khác với tội danh bịa đặt và phát tán thông tin sai lệch về tiến trình bầu cử nhằm gây bất ổn xã hội. Các mức án dao động từ 7 năm rưỡi đến 17 năm tù và các bị cáo có 5 ngày để kháng cáo.

Dự kiến trong những tuần tới, Tòa án Tối cao sẽ tuyên án 16 bị cáo khác cũng liên quan đến âm mưu đảo chính.

Trước đó, ngày 11/9, Tòa án Tối cao Brazil đã tuyên án cựu Tổng thống Bolsonaro 27 năm 3 tháng tù, sau khi kết tội ông âm mưu đảo chính nhằm duy trì quyền lực bất chấp thất bại trong cuộc bầu cử năm 2022.

Phán quyết không chỉ nhắm đến cựu Tổng thống mà còn kết tội 7 cộng sự thân cận của ông Bolsonaro, trong đó có những nhân vật cấp cao trong chính quyền khi đó như cựu Bộ trưởng Quốc phòng Paulo Sergio Nogueira và cựu Bộ trưởng Tư pháp Anderson Torres.

Ngày 16/9, Tòa án Khu vực Liên bang thành phố Porto Alegre, miền Nam Brazil, cũng đã ra phán quyết buộc cựu Tổng thống Bolsonaro bồi thường 1 triệu real (khoảng 188.000 USD) và xin lỗi công khai vì những phát ngôn phân biệt chủng tộc trong thời gian tại vị./.

