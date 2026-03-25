Venezuela kêu gọi đầu tư vào dầu khí và khai khoáng

Ngày 24/3, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tận dụng khuôn khổ pháp lý mới để rót vốn vào các lĩnh vực chiến lược như dầu khí và khai khoáng.



Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu tại cuộc gặp ở Phủ Tổng thống Miraflores, bà Rodríguez nhấn mạnh Venezuela đang triển khai những cải cách lập pháp quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí và khoáng sản, nhằm tăng cường bảo đảm pháp lý cho nhà đầu tư.

Các thay đổi này được kỳ vọng sẽ tạo môi trường ổn định hơn để thu hút dòng vốn quốc tế trong bối cảnh nước này tìm cách phục hồi nền kinh tế chịu nhiều sức ép trong những năm gần đây .



Bà Rodríguez khẳng định Luật Dầu khí mới được Quốc hội thông qua gần đây đã mở đường cho các mô hình hợp tác linh hoạt hơn, bao gồm hợp đồng chia sẻ sản lượng.

Theo bà, cơ chế này đã giúp thu hút gần 1 tỷ USD đầu tư, góp phần nâng sản lượng dầu thêm khoảng 200.000 thùng/ngày. Ngoài ra, luật sửa đổi cũng đưa ra chế độ thuế mới và các ưu đãi đặc biệt dành cho dự án khai thác mới, qua đó rút ngắn thời gian hoàn vốn.

Chính phủ Venezuela khẳng định không chỉ sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới mà còn đặt mục tiêu trở thành cường quốc sản xuất dầu thực sự.



Bên cạnh dầu khí, bà Rodríguez cũng nhấn mạnh tiềm năng to lớn của ngành khai khoáng, đồng thời cho biết Quốc hội dự kiến thông qua Luật Khoáng sản mới với các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, cùng chính sách linh hoạt về tài chính.



Tổng thống lâm thời Rodríguez cũng kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm tạo điều kiện cho các dự án đầu tư phát triển bền vững và lâu dài tại quốc gia Nam Mỹ này./.

