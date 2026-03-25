Mexico nghiên cứu đề xuất liên minh dầu khí với Brazil

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum hôm 24/3 cho biết Chính phủ nước này đang xem xét khả năng thiết lập liên minh năng lượng với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Brazil (Petrobras) theo đề xuất trực tiếp từ Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva.

Phát biểu họp báo cùng ngày, Tổng thống Sheinbaum xác nhận hai bên đã trao đổi về ý tưởng này trong một cuộc điện đàm gần đây, song nhấn mạnh Mexico chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Nữ nguyên thủ cho biết Tập đoàn Dầu khí quốc gia Mexico (Pemex) dự kiến sẽ có cuộc làm việc với Petrobras vào tháng 4 tới nhằm đánh giá cụ thể các khía cạnh kinh tế và kỹ thuật của khả năng hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí ở vùng nước sâu- một trong những lĩnh vực chiến lược đối với cả hai nước.

Bên cạnh đó, Giám đốc điều hành Petrobras sẽ thăm Mexico trong tháng 4 để làm việc với lãnh đạo Pemex, Bộ Năng lượng và cũng sẽ có cuộc gặp với bà, qua đó làm rõ đề xuất hợp tác từ phía Brazil (Bra-xin).

Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh đề xuất của Brazil chủ yếu tập trung vào dầu mỏ, nhất là khai thác ở vùng nước sâu, không bao gồm khí đốt, đồng thời cho rằng kinh nghiệm của Brazil trong lĩnh vực này có thể bổ trợ cho năng lực của Pemex trong bối cảnh Petrobras được đánh giá là một trong những doanh nghiệp hàng đầu thế giới về khai thác dầu khí ngoài khơi.

Nhà lãnh đạo Mexico khẳng định Chính phủ nước này đang tìm kiếm các cơ hội hợp tác với giới nghiên cứu và các doanh nghiệp nhà nước nhằm phát triển các chuỗi giá trị mới trong lĩnh vực nhiên liệu thay thế và sản xuất năng lượng.

Đề xuất nghiên cứu khả năng liên minh năng lượng với Brazil diễn ra trong bối cảnh Mexico thúc đẩy mục tiêu tự chủ năng lượng, đồng thời tiếp tục các trao đổi kỹ thuật song phương sau chuyến thăm Mexico của Phó Tổng thống Brazil Geraldo Alckmin vào cuối năm 2025.

Ngoài ra, Mexico cũng bày tỏ quan tâm đến kinh nghiệm của Brazil trong sản xuất ethanol, đặc biệt là từ mía đường, cũng như các công nghệ liên quan đến sinh khối.

Cuộc gặp giữa lãnh đạo Pemex và Petrobras tới đây được kỳ vọng có thể mở ra khả năng hợp tác chiến lược giữa hai tập đoàn dầu khí lớn của khu vực trong bối cảnh Mexico nỗ lực ổn định sản lượng dầu thô, tiến tới tự chủ năng lượng và đa dạng hóa cơ cấu nguồn năng lượng./.

