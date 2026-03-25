Thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo với các đối tác công nghệ hàng đầu quốc tế

Từ ngày 18 đến 25/3/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã thực hiện chuyến công tác tại Cộng hòa Italy và Cộng hòa Liên bang Đức.

Chuyến thăm đã tạo đà đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp với các đối tác công nghệ hàng đầu quốc tế, như Tập đoàn SAP, Leonardo, Bosch, Siemens Healthineers và Hiệp hội Công nghiệp Assolombarda. Điểm nhấn của hành trình là sự kết nối sâu rộng giữa Chính phủ và cộng đồng trí thức Việt Nam tại châu Âu, khẳng định vai trò then chốt của khoa học công nghệ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Phát huy nguồn lực trí tuệ Việt

Tại Đức, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã có buổi làm việc với các thành viên của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam cùng các chuyên gia, trí thức người Việt tại Đức và châu Âu. Đây là lực lượng nòng cốt đang trực tiếp tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại các lĩnh vực tiên phong, như công nghệ cao, dữ liệu, y tế, năng lượng, giao thông hiện đại và nông nghiệp bền vững.

Hiện nay, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam - dưới sự bảo trợ của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) – đã hiện diện tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 2.000 thành viên là các nhà khoa học, tổng công trình sư và kiến trúc sư trưởng. Thực hiện các Nghị quyết số 57 và 68 của Bộ Chính trị, NIC không chỉ phát triển mạng lưới tại các nước mà còn thành lập 5 mạng lưới chuyên biệt phục vụ các ngành công nghệ chiến lược. Điều này nhằm hiện thực hóa chủ trương trọng dụng nhân tài, tiếp thu tinh hoa công nghệ nhân loại để giải quyết các bài toán lớn của quốc gia.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Đại sứ quán và thành viên VGI. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN tại Đức)

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhấn mạnh những đóng góp thực chất của cộng đồng trí thức: “Ngoài việc tư vấn chính sách, các chuyên gia đã đồng hành cùng Chính phủ trong các dự án cụ thể, như Trung tâm Tài chính quốc tế, hỗ trợ đào tạo tại châu Âu và kết nối doanh nghiệp. Đặc biệt, nhiều thành viên đã trực tiếp triển khai dự án đầu tư và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, trở thành động lực quan trọng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo."

Trong thời gian qua, Mạng lưới đã tham gia đóng góp trí tuệ vào các chương trình tầm cỡ quốc gia, như Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, Luật Công nghiệp công nghệ số, Đề án Trung tâm đào tạo ứng dụng AI và các chương trình ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp. Tại buổi làm việc, các trí thức Việt đã hiến kế nhiều giải pháp đột phá, tập trung vào mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên chiều sâu khoa học công nghệ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững hai con số trong tương lai.

Cam kết kết nối hệ sinh thái quốc tế

Tại đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ghi nhận nỗ lực của Bộ Tài chính và NIC trong việc hình thành các "cầu nối" tri thức toàn cầu.

Phó Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi hiền tài là nguyên khí quốc gia. Ông mong muốn các chuyên gia, trí thức tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động dẫn dắt các sáng kiến, biến khát vọng phát triển thành những hành động cụ thể. Bên cạnh đó, ông cũng giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng khẩn trương cụ thể hóa các hiến kế của chuyên gia thành những giải pháp, sản phẩm có giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế.

Phó Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi hiền tài là nguyên khí quốc gia. (Ảnh: NIC/Vietnam+)

Nằm trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã đến thăm Đại học Kỹ thuật Berlin (TU Berlin) – nơi nổi tiếng với hệ sinh thái nghiên cứu và chuyển giao công nghệ xuất sắc. Tại đây, Phó Thủ tướng đã giới thiệu về vai trò "hạt nhân" của NIC trong việc kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam với các đối tác lớn, như NVIDIA, Google, Meta hay Samsung.

Đáng chú ý, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Trung tâm Khởi nghiệp (CfE) thuộc TU Berlin đã chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác (MoU). Nội dung hợp tác tập trung vào các chương trình đào tạo, ươm tạo và tăng tốc startup, trao đổi sinh viên và nhà nghiên cứu, cũng như triển khai các dự án công nghệ chiến lược. Sự kiện này đánh dấu mốc trong quan hệ song phương đồng thời mở ra cơ hội để Việt Nam tiếp cận các chuẩn mực quốc tế về ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao.

Với việc thiết lập các khuôn khổ hợp tác chặt chẽ cùng đội ngũ chuyên gia kiều bào và các tổ chức nghiên cứu hàng đầu của Đức, Việt Nam đang từng bước khẳng định quyết tâm đưa tinh hoa tiến bộ của thế giới về phục vụ đất nước. Đây là bước đi chiến lược, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên bứt phá nhanh, bền vững và thịnh vượng.



Đoàn đã đến thăm Đại học Kỹ thuật Berlin, nơi nổi tiếng với hệ sinh thái nghiên cứu và chuyển giao công nghệ xuất sắc. (Ảnh: NIC/Vietnam+)

Đại học Kỹ thuật Berlin (TU Berlin) được đánh giá là một trong những cơ sở giáo dục kỹ thuật hàng đầu tại Đức, chú trọng vào nghiên cứu và thúc đẩy phát triển bền vững. Trung tâm Khởi nghiệp (CfE) trực thuộc trường hoạt động với triết lý "tác động đa chiều," tập trung thương mại hóa kết quả nghiên cứu để tạo giá trị đồng thời trên ba phương diện là kinh tế, môi trường và xã hội.

