Nhật Bản: Lạm phát lần đầu xuống dưới ngưỡng mục tiêu kể từ năm 2022

Chỉ số lạm phát lõi của Nhật Bản đã giảm tốc mạnh hơn dự báo trong tháng 2/2026 và rơi xuống mức thấp nhất trong gần 4 năm qua. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo đà giảm này có thể chỉ là tạm thời do giá dầu thế giới đang tăng vọt.

Theo dữ liệu công bố ngày 24/3 của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi (không bao gồm giá thực phẩm tươi sống dễ biến động) trong tháng 2/2026 chỉ tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 3/2022. Con số trên thấp hơn cả mức dự báo 1,7% của các chuyên gia kinh tế, đánh dấu sự sụt giảm đáng kể so với mức tăng 2,0% của tháng 1/2026.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên chỉ số này rơi xuống dưới mức mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) kể từ năm 2022.

Lạm phát tổng thể của Nhật Bản, tính đến mọi mặt hàng, cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2022 là 1,3%. Nguyên nhân chính dẫn đến sự hạ nhiệt này là chi phí năng lượng giảm sâu 9,1%.

Các chuyên gia kinh tế đã dự báo sự sụt giảm này từ trước, sau khi Thủ tướng Sanae Takaichi quyết định khôi phục chương trình trợ giá điện nước trong ba tháng bắt đầu từ tháng 1/2026.

Bên cạnh đó, để đối phó với tình trạng giá xăng leo thang lên mức kỷ lục 190,8 yen (khoảng 1,2 USD) mỗi lít, Chính phủ Nhật Bản tuần trước cũng đã tái áp dụng trợ cấp xăng dầu nhằm giữ giá bán lẻ ở mức trần 170 yen/lít.

Là một quốc gia phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu, Nhật Bản cực kỳ dễ bị tổn thương trước những căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông. Giá dầu thô hiện đang giao dịch cao hơn 50% so với thời điểm trước khi xung đột nổ ra, đẩy giá xăng tại Nhật Bản trong tuần trước lên mức cao nhất kể từ năm 1990.

Các chuyên gia phân tích tại ngân hàng JPMorgan cũng cảnh báo nếu giá dầu thô duy trì quanh mức 100 USD/thùng cho đến cuối tháng 4, tác dụng giảm lạm phát từ các chính sách trợ giá của chính phủ sẽ chỉ là tạm thời. Khi đó, lạm phát lõi của Nhật Bản có thể tăng tốc trở lại mức 2,5% vào tháng 5.

Chia sẻ quan điểm tương tự, chuyên gia kinh tế Taro Saito thuộc Viện Nghiên cứu NLI nhận định CPI lõi có thể sẽ quay trở lại mốc 2% trong những tháng tới do ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Trung Đông, phá vỡ kỳ vọng lạm phát sẽ duy trì ở mức thấp.

Trong bối cảnh đó, Thống đốc BOJ Kazuo Ueda tuần trước đã phát tín hiệu không loại trừ khả năng tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 4, nhấn mạnh cần phải theo dõi sát sao các rủi ro cả tăng và giảm đối với giá cả./.

