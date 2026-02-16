Tăng trưởng kinh tế Nhật Bản không đạt kỳ vọng thị trường

Số liệu chính thức công bố ngày 16/2 cho thấy tăng trưởng kinh tế Nhật Bản vào cuối năm 2025 đã không đạt kỳ vọng của thị trường.

Điều này làm gia tăng sức ép lên Thủ tướng Sanae Takaichi trong việc thúc đẩy hoạt động kinh tế, khi chi phí sinh hoạt cao ảnh hưởng đến niềm tin và nhu cầu nội địa.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn thứ tư thế giới trong quý 4/2025 chỉ tăng trưởng 0,1% so với quý trước, thấp hơn dự báo của thị trường là 0,4%. Dù khiêm tốn, số liệu này đánh dấu sự tăng trưởng trở lại của kinh tế Nhật Bản sau khi giảm 0,7% trong quý 3/2025. Tăng trưởng chi tiêu tiêu dùng, đầu tư nhà ở tư nhân và đầu tư doanh nghiệp đã góp phần vào sự tăng trưởng này.

So với cùng kỳ năm trước, GDP của Nhật Bản trong quý 4/2025 tăng 0,2%, yếu hơn đáng kể so với ước tính trung bình của các nhà kinh tế là 1,6%. Trong năm 2025, nền kinh tế nước này tăng trưởng 1,1%, sau khi giảm 0,2% vào năm 2024.

Tháng 11/2025, chính phủ của Thủ tướng Takaichi đã thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 21.300 tỷ yen (139 tỷ USD) nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Gói kích thích này bao gồm trợ cấp năng lượng, hỗ trợ tiền mặt và các ưu đãi đầu tư trong các lĩnh vực trọng điểm như sản xuất chip và trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, kế hoạch chi tiêu của bà Takaichi đã khiến các nhà đầu tư lo ngại. Nợ công của Nhật Bản lớn hơn gấp đôi quy mô nền kinh tế nước này, cao nhất trong số các nền kinh tế phát triển.

Trong tháng trước, lợi suất trái phiếu dài hạn của Nhật Bản cao kỷ lục sau khi bà Takaichi cam kết tạm thời miễn thuế tiêu thụ đối với thực phẩm để giảm bớt gánh nặng giá cả cho các gia đình.

Số liệu GDP vừa công bố đã làm nổi bật thách thức mà các nhà hoạch định chính sách đang phải đối mặt vào thời điểm Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) tái khẳng định cam kết tiếp tục tăng lãi suất sau nhiều năm duy ở mức rất thấp. Theo các nhà kinh tế, BoJ sẽ tăng lãi suất vào cuối năm nay.

Các nhà kinh tế dự báo Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những tháng tới. Một cuộc khảo sát trong tháng này của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản cho thấy 38 nhà kinh tế nhận định mức tăng trưởng trung bình hàng năm đạt 1,04% trong quý 1 và 1,12% trong quý 2 năm nay./.

