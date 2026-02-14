EU phản đối thuế chống trợ cấp của Trung Quốc đối với sản phẩm sữa

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 13/2 tuyên bố các biện pháp áp thuế chống trợ cấp mà Trung Quốc vừa ban hành đối với một số sản phẩm sữa của Liên minh châu Âu (EU) là “không có cơ sở và không chính đáng,” đồng thời để ngỏ khả năng sử dụng các công cụ pháp lý quốc tế nhằm bảo vệ lợi ích của ngành sữa châu Âu.

Phát biểu với báo giới tại Brussels (Bỉ), người phát ngôn thương mại của EU Olof Gill nêu rõ cuộc điều tra của Trung Quốc ngay từ đầu đã không đủ căn cứ, do “các đơn khiếu nại thiếu bằng chứng cần thiết để biện minh cho việc mở thủ tục áp thuế.”

Ông Gill thừa nhận mức thuế cuối cùng mà Bắc Kinh đưa ra thấp hơn đáng kể so với mức dự kiến ban đầu, song điều này không làm thay đổi quan điểm của EU rằng các biện pháp nói trên là “không phù hợp và không cần thiết.”

Theo ông Gill, EC sẽ đánh giá toàn diện tác động của các mức thuế mới, đồng thời bảo vệ lợi ích của ngành sữa EU phù hợp với các quy tắc thương mại quốc tế.

Ông cũng cho biết EU đang cân nhắc các bước tiếp theo, bao gồm khả năng khởi kiện Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trước đó một ngày, Bắc Kinh thông báo áp thuế chống trợ cấp trong 5 năm đối với một số sản phẩm sữa của EU, sau khi kết quả điều tra phát hiện “một số sản phẩm sữa có nguồn gốc từ EU đã được trợ cấp, gây thiệt hại đáng kể cho ngành công nghiệp sữa ở Trung Quốc.”

Mức thuế mới được áp dụng dao động trong khung từ 7,4-11,7% kể từ ngày 13/2, thấp hơn so với mức thuế ban đầu từ 21,9-42,7% được nước này áp dụng từ tháng 12/2025.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các sản phẩm của EU bị áp thuế bao gồm phomai tươi và phomai chế biến, sữa đông, phomai xanh, cùng một số loại sữa và kem./.

Trung Quốc giảm áp lực thương mại đối với các sản phẩm sữa của EU Sau khi kết thúc cuộc điều tra chống trợ cấp được khởi xướng từ tháng 8/2024, Trung Quốc thông báo sẽ áp mức thuế mới dao động từ 7,4-11,7% đối với một số sản phẩm sữa nhập khẩu từ EU.