Thụy Sĩ điều tra sữa công thức nghi nhiễm độc tố

Giới chức Thụy Sĩ ngày 9/2 cho biết đang điều tra một số lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh, sau khi ghi nhận nhiều trường hợp trẻ có biểu hiện nghi liên quan đến việc nhiễm độc tố.



Cơ quan An toàn Thực phẩm Thụy Sĩ (FSVO) cho biết, trong những ngày gần đây, cơ quan chức năng đã tiếp nhận báo cáo về một số trẻ sơ sinh xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy.

Các cuộc điều tra đang được triển khai nhằm xác định liệu những trường hợp này có liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm sữa công thức đã bị thu hồi hay không.



Theo thông báo, trọng tâm của cuộc điều tra là truy vết nguồn nguyên liệu thô bị nhiễm bẩn, được cho là xuất phát từ một công ty tại Trung Quốc, đồng thời xác định toàn bộ các sản phẩm bị ảnh hưởng đang lưu hành trên thị trường Thụy Sĩ để kịp thời loại bỏ.



Động thái của Thụy Sĩ diễn ra trong bối cảnh hàng chục quốc gia trên thế giới tiến hành thu hồi sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh do lo ngại nguy cơ nhiễm độc tố cereulide – một chất do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng.

Đầu tháng này, các cơ quan quản lý châu Âu cũng đã siết chặt quy định an toàn thực phẩm, đồng thời áp dụng mức giới hạn nghiêm ngặt hơn đối với hàm lượng cereulide cho phép trong sữa công thức.



Trước đó, tập đoàn thực phẩm và đồ uống Nestlé (Thụy Sĩ) đã thu hồi một số lô sữa đầu tiên của hãng vào tháng 12/2025 do lo ngại nhiễm độc tố cereulide và sau đó tiếp tục triển khai đợt thu hồi quy mô lớn tại hơn 60 quốc gia trong tháng 1 vừa qua.



Sự việc cũng làm gia tăng sự chú ý đối với công ty Cabio Biotech (Trung Quốc) – nhà cung cấp nguyên liệu ARA (axit arachidonic) lớn nhất thế giới, một thành phần phổ biến trong sữa công thức cho trẻ sơ sinh.

Đáng chú ý, độc tố cereulide đã được phát hiện trong nguồn ARA do công ty này sản xuất, làm dấy lên lo ngại về an toàn chuỗi cung ứng nguyên liệu toàn cầu./.

