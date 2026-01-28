Nga phát triển phô mai chứa berberine, tăng lợi ích sức khỏe

Các nhà khoa học thuộc Trường Sinh học Y khoa, Đại học quốc gia Nam Ural (Nga), vừa phát triển thành công công thức phô mai mềm ngâm muối có bổ sung berberine-một hợp chất hoạt tính sinh học có giá trị cao đối với sức khỏe.

Berberine có nguồn gốc thực vật, được tìm thấy trong cây hoàng liên gai (barberry) và một số loài cây khác. Hợp chất này có nhiều đặc tính sinh học quan trọng như chống oxy hóa, kháng viêm, điều hòa thần kinh-nội tiết, chống trầm cảm, hỗ trợ tiêu hóa, ổn định cholesterol, cải thiện chức năng gan và tăng cường miễn dịch.

Để giữ nguyên hiệu quả của berberine, nhóm nghiên cứu sử dụng công nghệ nhũ tương đặc biệt bằng sóng siêu âm.

Giảng viên Ammar Kadi cho biết phương pháp trên giúp bảo toàn trạng thái hoạt tính sinh học nguyên vẹn của berberine, nhờ đó phô mai không chỉ được bổ sung giá trị dinh dưỡng, mà còn giúp cơ thể hấp thu hợp chất này ở mức tối đa.

Theo nhóm nghiên cứu, thời hạn sử dụng của loại phô mai đặc biệt này dao động từ 1-3 năm, tùy thuộc nồng độ muối trong dung dịch ngâm.

Công thức và công nghệ sản xuất sản phẩm đã được đăng ký bản quyền sáng chế./.

