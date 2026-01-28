Thủ tướng Pháp tiếp tục vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Chính phủ Pháp do Thủ tướng Sebastien Lecornu lãnh đạo ngày 27/1 đã vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm liên quan đến vấn đề ngân sách sau khi các nghị sỹ trong Quốc hội nước này bác bỏ các bản kiến nghị bất tín nhiệm.



Theo Quốc hội Pháp, bản kiến nghị đầu tiên, do 113 nghị sỹ cánh tả đề xuất, đã nhận được 267 phiếu, thiếu 22 phiếu so với 289 phiếu cần thiết để được thông qua.

Kiến nghị thứ hai, do 104 nghị sỹ cánh hữu đệ trình, cũng đã bị bác bỏ khi chỉ nhận được 140 phiếu ủng hộ, thấp hơn nhiều so với ngưỡng cần thiết.



Ngày 20/1, ông Lecornu đã lần đầu tiên viện dẫn Điều 49.3 tại Quốc hội để thông qua phần thu của dự luật ngân sách, và tiếp tục sử dụng cơ chế này để thông qua phần chi tiêu sau khi chính phủ của ông vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hôm 23/1 vừa qua.



Theo Chính phủ Pháp, khuôn khổ ngân sách năm 2026 cho phép kiểm soát mức thâm hụt công ở ngưỡng 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), phù hợp với định hướng chính sách kinh tế hiện hành và các cam kết ổn định tài chính công.

Để được đạt mục tiêu này, chính phủ dự kiến triển khai thêm các biện pháp tiết kiệm. Bộ trưởng Hành động và Tài khoản công Amélie de Montchalin cho biết trong thời gian tới, một số cơ quan và đơn vị sự nghiệp nhà nước sẽ nhận được yêu cầu thực hiện các khoản tiết kiệm bổ sung./.

