Nga đập tan âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào cơ sở hạ tầng giao thông

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 27/1 cho biết họ đã bắt giữ ba đối tượng tình nghi đang lên kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào một cơ sở hạ tầng giao thông ở vùng Sverdlovsk.

Trong một tuyên bố, FSB cho biết các nghi phạm này, tất cả đều là công dân Nga, đang âm mưu phóng hỏa một tuyến đường sắt.

Các cuộc khám xét tại nơi ở của những đối tượng trên đã dẫn đến việc thu giữ nhiều thiết bị liên lạc chứa thư từ liên lạc với kẻ chủ mưu, cũng như sách hướng dẫn và nhiều linh kiện để chế tạo thiết bị gây cháy tự chế.

Theo FSB, các thủ tục tố tụng hình sự đã được khởi tố với tội danh âm mưu tấn công khủng bố./.

