Pháp phản đối đề xuất hỗ trợ Ukraine mua tên lửa Storm Shadow của Anh

Pháp đang phản đối đề xuất của một số quốc gia Liên minh châu Âu (EU) nhằm nới lỏng quy định để Ukraine có thể sử dụng khoản vay chung của EU trong việc mua tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh.

Theo đó, một liên minh gồm 11 quốc gia thành viên EU đã đề xuất điều chỉnh cơ chế sử dụng gói vay trị giá 90 tỷ euro, với khoảng 2/3 số tiền này sẽ được sử dụng để mua sắm vũ khí hỗ trợ quân đội Ukraine.

Đề xuất này nhằm tạo điều kiện để Ukraine có thể tiếp cận dễ dàng hơn với các nguồn cung vũ khí từ bên ngoài EU, trong đó có Anh.

Tuy nhiên, Pháp bày tỏ quan điểm rằng khoản vay này nên được ưu tiên sử dụng để thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng nội khối thay vì chi cho các nhà cung cấp ngoài EU.

Theo kế hoạch hiện hành, các đơn đặt hàng vũ khí của Ukraine sẽ được xem xét theo thứ tự ưu tiên: Trước hết là năng lực sản xuất trong nước của Ukraine, tiếp đến là các nhà thầu thuộc EU và sau đó mới đến các đối tác ngoài khối./.

